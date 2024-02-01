肢障犬認養低 跨國找歸宿

‧【毛學堂影片】主人不在狗狗把家拆成廢墟！終極心法讓汪星人變乖寶寶

台灣社會有偏好及品種犬迷思，各地收容所卻幾乎都是米克斯犬，且因民俗信仰等因素，黑狗、白掌狗、肢障狗認養率偏低，跨國送養是讓流浪動物獲得終身歸宿的管道之一，即使成本高、程序複雜，仍有不少民間團體默默努力，不放過任何可為浪犬找家機會。

跨國送養要面臨人力、託運成本及航空公司規定受限，台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，疫情爆發前，跨國認養率高，一年可送養超過二百隻狗，疫情爆發後，班機、旅客減少，一年只能送十幾隻，儘管去年起疫情緩和，送養率仍僅有疫情前的十分之一。

倪京台也提到，過去一位旅客可以一次帶廿隻，現在限制只能帶二隻，托運費用更大漲數萬元，且跨國送養有時差問題，狗狗到當地後，還要熬夜聯繫托運公司，可說是挑戰一關接一關。

過往將狗送養到美國、加拿大是多數，法國也不少，以美國直飛西岸的班機為例，達到檢疫標準後，要提前三小時報到，帶狗到機坪等待，加總時間達十五小時，東岸甚至要廿小時，飛行時間長，會提前訓練狗狗習慣航空運輸籠，也會準備牛皮骨等小點心。若較敏感，會由獸醫評估是否要開抗焦慮藥物，下飛機後，也會讓狗狗出來散步喘息，再出發到目的地。