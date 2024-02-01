交換生對上眼 3腳小黑找到幸福

‧【毛學堂影片】主人不在狗狗把家拆成廢墟！終極心法讓汪星人變乖寶寶

德國廿二歲女孩Lina，去年到台大法律系當交換生，本月初走訪新北平溪十分老街，途遇一隻老殘傷的米克斯流浪犬「小黑」，一人一犬對視許久，讓Lina起了惻隱之心，即使小黑只剩三條腿，也堅定要帶牠回德國照顧，甚至為此放棄二月的泰國之旅，年僅三歲的小黑今天就將啟程「回家」。

小黑在十分老街流浪二年，被視為社區犬，居民及超商店員都協助餵養，去年七月通報受傷，獸醫研判可能是被車撞到或被獸夾夾傷，緊急手術切除左後腿，恢復健康後送回原地安置。

今年一月初，Lina偕親友去平溪旅遊時，和在便利商店旁的小黑對上眼，她描述是「黑一見鍾情」。當時人狗莫名對視很久，Lina主動靠近撫摸小黑，還俏皮詢問「要不要跟我回家」，小黑用無辜水汪汪的雙眼回應，讓她現場跟家人討論，後續也到十分老街幾次，與當地餵養人達成共識，才順利認養小黑。地方人士得知Lina想認養小黑，雖不捨卻也開心。

新北動保處統計，近五年從動物之家出養到國外的米克斯犬有三隻，分別到美澳、加拿大，也長期與台灣米樂流浪動物中途協會媒合送養。

動保處第一隻送養的米克斯犬「豆豆」，在新店動物之家住超過一千個日子，二○二一年透過臉書貼文宣傳，加拿大私人動物中途之家主動接洽，協助媒合，如今跟新家庭成員相處融洽，開啟嶄新狗生。

愛狗的基隆市民陳心瑜，救援過上百隻流浪傷犬，治癒後送養。她印象最深刻的是泰國脊背犬Bella，牠因受虐不信任人類，靠動保處人員吹箭麻醉才捕獲，陳心瑜訓練Bella親人過程，一度被咬到瘀血，最後也順利送養到美國，展開新生。