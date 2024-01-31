【動物冷知識】每逢月底就吃土？動物界「吃土達人」報到 不只顧健康還能住豪宅

‧【毛學堂影片】主人不在狗狗把家拆成廢墟！終極心法讓汪星人變乖寶寶

哈囉大家好，我是帽帽！

又到了月底窮到吃土的時間了，不過你知道嗎？在動物世界，吃土可是強身健體，甚至可以住豪宅的哦！

今天我們一起來看看動物 吃土冷知識，安慰月底的錢包吧！









蝸牛的外殼主要成分是碳酸鈣，如果外殼有一點破損，有可以靠碳酸鈣修復，碳酸鈣可以讓他們的外殼更堅固。

雖然土壤不是他們的主食，但攝取多一點碳酸鈣，他們可以住豪宅唷！









三角龍是草食動物，他們吃的植物中，有一些會釋放有毒物質，這些有毒物質對於成年龍來說不算什麼，但對幼龍來說卻是有害的。

成年三角龍會帶著幼龍到洞窟內吃一種黏土，可以幫助他們解毒，也可以從土壤中獲得一些微量元素，讓他們越吃越健康。這種行為也發生在現今非洲象身上。









金剛鸚鵡棲息在熱帶雨林地區，因對流旺盛、降雨豐富，導致水溶性的礦物質快速流失，使得雨林地區的動植物缺乏鉀、鈉、鈣、鎂等必要微量元素。

金剛鸚鵡無法從植物等食材中取得足夠多的營養時，就會到斷崖、河岸等富含礦物質的地區吃土，補充身體所需要的微量元素。可以說是吃土越吃越健康啊！

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