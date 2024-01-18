快訊

懶人包／三星Galaxy S24發表會秀超強AI功能7亮點！也有鈦金屬、規格顏色一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貓熊圓仔健檢 補牙有脫落

聯合報／ 記者洪子凱
圖／北市動物園提供
圖／北市動物園提供

‧【毛學堂影片】毛孩吃醋起來也是很可怕的！貓狗同住如何和平共處？訓練師曝訣竅

為確保大貓熊身體健康，台北市立動物園每2、3年會安排三隻大貓熊全身麻醉健康檢查，前天安排10歲「圓仔」健檢，園方昨表示，圓仔門牙有斷裂根管治療紀錄，此次檢查牙根都仍正常，但因天天咬竹子，表面補牙材料有些許脫落，保育員每天都替圓仔留意牙齒保健。

圓仔 貓熊 牙齒
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

4年22警輕生 警政署：多面向加強防治

大貓熊「圓仔」全身麻醉做健檢 除了這一項其他都正常

大貓熊圓仔定期健檢 身體安康僅牙齒應勤照護

高職優質化 員林老屋走讀結合電路健檢獲人氣教案

相關新聞

貓熊圓仔健檢 補牙有脫落

為確保大貓熊身體健康，台北市立動物園每2、3年會安排三隻大貓熊全身麻醉健康檢查，前天安排10歲「圓仔」健檢，園方昨表示，...

貓咪找伴侶也是很挑的！第一眼不是看顏值 「而是拼命聞這裡」超級重口味

如果貓咪界也有《單身即地獄》的戀愛實境秀，哪種貓咪會獲得眾貓青睞呢？

準備放寒假！松鼠家當溢出樹洞他看傻「哪來的？」 嗨到一半臉上全是屑屑

儲存好糧食準備放寒假了。美國一名女網友日前漫步在大學校園裡，意外發現某個樹洞掉出大量橘黃色的不明顆粒，一看還有隻松鼠正在吃著像是起司泡芙的東西，奇妙的畫面讓他看得一頭霧水，完全不知道這些東西怎麼來的。

【動物冷知識】沒事就「點頭」…南極企鵝一天睡著上千次 專家揭原因

哈囉大家好，我是帽帽！ 你知道嗎？企鵝一天可以睡覺睡上千次甚至上萬次哦！他們怎麼辦到的飛？ 今天我們一起來看看動物睡眠冷知識吧！

給零食測智商！吃貨汪忍不了「還嗑掉同伴的份」 媽氣炸開庭審問結果令人吃驚

從給零食就可以看出狗狗智商。一名飼主為了測試愛犬們的定力，故意給兩隻狗狗零食後離開，規定牠們在沒有得到命令時不可以吃掉，沒想到看了監視錄影器，發現狗狗超級有心機。

會走路的鬧鐘？狗狗每天早上準時衝進房間一掌打醒主人 背後有這些原因

養狗的人都知道，狗狗根本就是「行走的時鐘」，到了你該起床的時間，就算還想賴床，狗狗也會用盡全力用舔的、用打的把你叫醒。不過，狗狗叫醒你其實是有原因的，大陸「私人寵物醫生安爸」日前PO出一段短片，分析了五個狗狗早上想要叫你起床的理由。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。