貓熊圓仔健檢 補牙有脫落

養狗的人都知道，狗狗根本就是「行走的時鐘」，到了你該起床的時間，就算還想賴床，狗狗也會用盡全力用舔的、用打的把你叫醒。不過，狗狗叫醒你其實是有原因的，大陸「私人寵物醫生安爸」日前PO出一段短片，分析了五個狗狗早上想要叫你起床的理由。

2024-01-17 15:10