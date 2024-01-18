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貓熊圓仔健檢 補牙有脫落
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為確保大貓熊身體健康，台北市立動物園每2、3年會安排三隻大貓熊全身麻醉健康檢查，前天安排10歲「圓仔」健檢，園方昨表示，圓仔門牙有斷裂根管治療紀錄，此次檢查牙根都仍正常，但因天天咬竹子，表面補牙材料有些許脫落，保育員每天都替圓仔留意牙齒保健。
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