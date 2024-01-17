【動物冷知識】沒事就「點頭」…南極企鵝一天睡著上千次 專家揭原因

‧【毛學堂影片】毛孩吃醋起來也是很可怕的！貓狗同住如何和平共處？訓練師曝訣竅

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？企鵝一天可以睡覺睡上千次甚至上萬次哦！他們怎麼辦到的飛？

今天我們一起來看看動物睡眠冷知識吧！









南極企鵝一天可以睡上上千次甚至上萬次，每次睡眠時間平均為4秒，每天大約睡11個小時。

科學家認為，南極企鵝會這樣睡覺的可能原因，主要是為了提高警覺，保護同伴不受天敵攻擊。









台灣黑熊是亞洲黑熊的亞種，在其他地區生活的亞洲黑熊，寒冬導致食材缺乏，所以他們在鄰近冬天時就會把自己吃的超胖，然後找個隱密的地方冬眠睡覺。

台灣因為處在亞熱帶地區，即使到了冬季也不像其他地區寒冷，也還有很多適合秋冬盛產的果實，如青剛櫟、鬼櫟、台灣胡桃等，這些果實富含高脂肪與能量，可幫助台灣黑熊在秋冬二季中，快速累積脂肪、抵禦低溫。









睡眠主要可以幫助我們清除大腦代謝廢物、免疫調節、處理情緒。雖然水母也要神經細胞，但他沒有集中的中樞神經組織，水母的神經細胞離散地分佈在周邊，但他們還是需要睡眠！

雖然我們無法直接判斷水母有沒有在睡覺，但科學家觀察夜間水母行動變緩慢，若是在夜間一直騷擾水母，水母會說：「兄弟啊，我們無冤無仇…」（誤！

第二天水母行動就會跌跌撞撞看起來沒睡飽的樣子，這時給他來點改善睡眠、調整時差的「褪黑激素」，水母馬上睡去！

這點證明了，不管你平常怎麼耍廢、不動腦，你還是會想睡覺（誤！

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