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竹市動物園借展老虎亮相
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新竹市立動物園原有兩隻照養17、18年的老虎兄弟「來福」和「六福」，近年相繼過世，老虎展區空蕩蕩一片，園方向六福村動物園借展1隻今年4月將滿6歲的孟加拉虎，昨正式和大小朋友見面，預計年後將辦命名票選活動。
不過，台灣動物平權促進會認為，竹市動物園現行環境及格局許多層面都難以滿足老虎的天性及需求，呼籲未來不要再引進老虎。
動平會認為，依據臉書專頁「走近動物園」版主觀察，新竹市立動物園現有老虎區環境為下層式「坑式」展區，民眾可由上往下望老虎或在下方走廊區透過窗戶看老虎，老虎形同360度無死角被遊客觀看，難以逃避視覺壓力，若仍要引進，格局也須調整。
動物園說，園方照顧老虎經驗豐富，經專業評估，透過分群管理方式，有益協助提升台灣動物園系統中既有老虎的動物福利，才向六福村借展。
園長楊礎遠表示，動物園2019年完成再生改造前，老虎展區只有2層生活空間，改造後增加水池為3層，老虎天熱時常跳進水池玩水，將持續調整優化，如增加躲藏空間如樹木、草叢等，也會做好設計避免老虎攀爬到展區外。
此外，遊客與市民都反映老虎展區空缺近3個月，老虎在推動生命教育扮演重要角色，新竹市議會也提案議決希望增加動物種類，因此決定引進。
至於陪伴新竹人成長的老虎兄弟「六福」與「來福」，市府規畫製作標本保存。
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