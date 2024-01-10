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【動物冷知識】復活數千年前的美味！科學家造出「長毛象肉丸」 史前DNA的味道是…

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

‧【毛學堂影片】一回家狗狗過度熱情「見人就撲」怎麼辦？專家教你解決之道

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？雖然我們還沒復活長毛象，但其實我們已經有「長毛象肉丸」了哦！？ 我們今天一起來看看動物肉肉的冷知識吧！




豬的後腿腱子肉，因為長得像老鼠，所以被稱為「老鼠肉」。

後腿腱子肉活動量非常充足，只要他們站著或走動都會動用到那塊肉，所以油脂較少，肉質細緻，吃起來Q彈好吃，可以說是豬肉口感最好的部位，也是怕肥肉的人的首選！




夜市人氣小吃「雞屁股」，炸的、燒烤都好吃，但因為屁股是用來便便的地方，所以很多人退避三舍。

攤商為了增加消費者購買意願，所以把雞屁股改稱為七里香，表示你吃下雞屁股後走了七里路，仍然口齒留香、回味無窮！




長毛象肉丸是一家澳洲人造肉公司Vow的傑作，從長毛象的肌肉蛋白質中提取了DNA序列，填補了現代非洲大象的空白代碼，之後將序列放入綿羊的幹細胞中，複製出200億個細胞，最終製作出長毛象肉。

人造肉所需要的土地和水，比我們現在飼養的牲畜低很多，同時也不會排放甲烷，未來有機會取代我們現在食用肉的模式。

但由於長毛象是數千年的動物了，不知道吃下去後對我們的免疫系統有何影響，所以目前還沒沒有人嘗試。但有一位科學家切下一塊長毛象肉並拿去烤，味道很像他們公司先前另一款人造鱷魚肉。

後來這塊長毛象肉丸放在荷蘭科學博物館展出，希望創作話題，引起更多人對人造肉的關注。 可以的話我想吃吃看暴龍肉，聽說現代與暴龍最接近的動物是雞，好想吃看看暴龍肉有沒有雞味哦😆


參考連結：123

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