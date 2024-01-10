安樂死意見不一 農業部：需社會溝通

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收容所內的老殘病、凶猛動物，經評估後依法仍可進行人道安樂死，不少地方政府卻不執行，動保團體認為有違動物福利，呼籲檢討。農業部動保司副司長陳中興說，動保法本就有給予特殊情況下可安樂死，法規無須檢討，而是如何能讓該機制順暢執行，各界對此仍有不同聲音，希望進行社會溝通，科學理性討論。

陳中興說，儘管動保法修正，經獸醫師檢查有法定傳染病、或重病無法治癒、影響衛生環境以及緊急狀況，都可人道安樂處置，地方收容卻不執行，有可能因很快就被認養走，也可能獸醫師執行後被逼著寫一堆報告。

陳中興說，尊重每個地方政府的施政方針，但收容所若整體收容狀況已不好，甚至超量收容，一直留置福利也會愈來愈低落，反而更不人道，坦言該問題若不突破解決，對整個收容所流通性會有影響。此議題有人贊成，也有人反對，還需要更多社會溝通。

據農業部全國遊蕩犬隻數量調查，一一一年全國遊蕩犬推估有十五萬九六九七隻，每百人遊蕩犬數為○點六九隻，與上期一○九年調查推出十五萬五八六九隻相較，遊蕩犬數量增加百分之二點四六。部分遊蕩犬進入公立收容所中，但近半縣市人道處理隻數掛零。