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超收影響動保 地方無奈回置浪犬

聯合報／ 本報記者／連線報導

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動物收容所執行安樂死有法可據，執法態度卻兩樣情，有的收容所寧可花錢醫治老殘犬貓，也不想背負安樂死罵名；部分縣市則對患有法定傳染病、重病無法治癒的收容動物執行安樂死，強調是基於動物福利考量，不怕被罵。

新竹縣動保所公告今起回置十七隻浪犬，在網路上引來罵名，質疑政府帶頭棄養。新竹縣動保所長彭正宇說，動物收容空間有限，回置是不得已，也是必要措施，昨其中四隻犬已被領養。

彭正宇無奈表示，中央對於地方動保機關不夠重視，數十年來未提升地方動保機關層級，但動保工作卻都是地方在承擔。若無止盡收容，只會造成收容所容納量難以負荷，進而排擠正常動保工作。

高雄市動保處表示，實務上，收容所多半不敢把狗養死，像高雄就編列醫療費用醫治病狗。

台南市政府農業局表示，目前兩家動物之家已達飽和紅燈警示，開放民眾認養老殘病動物，性情凶猛、具攻擊性犬隻，透過穩定情緒的保健品、減敏訓練等，逐漸改善性情。暫無執行安樂死需求。

北市動保處統計，近年僅二○二○年執行過人道處理，共三隻犬隻，其中一隻具攻擊性、兩隻重病無法自理。

花蓮縣政府農業處表示，符合農業部「動物人道處理評估表」結果才做人道安樂死，去年處理七十八隻，主要是感染傳染性疾病的幼犬或因車禍傷重。

花縣府表示，面對動物人道安樂死時，第一線人員確實有壓力，但「有條件人道安樂」及「無條件撲殺」是兩個不同層次的問題，應客觀討論，若不得已的人道安樂都不被接受，放任動物持續受苦，是否也是另一種形式的虐待？

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