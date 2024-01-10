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老殘病零安樂死 動物收容所挨批

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導
根據動保法規定，基於人道，老殘病動物等仍可安樂死，但現況是每年有幾乎近半數縣市人道處理數掛零。圖為公立動物收容所示意圖。本報資料照片
根據動保法規定，基於人道，老殘病動物等仍可安樂死，但現況是每年有幾乎近半數縣市人道處理數掛零。圖為公立動物收容所示意圖。本報資料照片

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動物保護法二○一五年修正刪除「十二夜條款」，公立動物收容所禁止撲殺「經通知或公告逾十二日而無人認領、認養或無適當之處置」的動物，但基於人道，老殘病等仍可安樂死。不過，幾近半數縣市卻因擔心遭責難，甚至視為政績而執行「零安樂」，未再針對老殘病動物執行安樂死。動保團體認為，此舉徒增老殘病動物痛苦，違反動物福利，應該檢討。

動保法第十二條規定，為解除動物傷病之痛苦、患有法定傳染病、重病無法治癒等，不受禁止宰殺規定。但根據全國動物收容管理系統統計，「零撲殺」政策後，近半數縣市公立收容所未再針對老殘病動物執行人道安樂死。

以近三年統計為例，每年各地公立收容所共約收容三萬多隻動物，但整體人道處理比率僅百分之一，每年幾乎都有十到十二縣市人道處理數掛零，六都中僅台中市曾執行過。

台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如說，走一趟收容所，會看到很多動物因疾病或受傷痛苦，卻無足夠人力與資源好好照顧。若是癱瘓、治療過程造成動物痛苦，或治療後無明顯改善，收容所依法還是可評估安樂死，但現在很多收容所、獸醫師不敢做，這是很嚴重的問題，需立即檢討改善。

挺挺網絡社會企業創辦人劉偉蘋也說，各地收容所出現嚴重應該執行安樂死，卻不執行或不敢執行的狀況，許多地方政府甚至將「收容所零安樂」視為動保追求的政績，這其實剝奪老病殘動物少受苦的機會。

台灣動物保護行政監督聯盟長期推動公立動物收容所「零撲殺」。聯盟秘書長何宗勳認為，所謂的「零撲殺」重點是「不要濫殺無辜」，因此聯盟反對的是無差別的撲殺，但老殘病或有攻擊性的個體，經獸醫師、院方、第三公正單位認定後就可執行安樂死，不少縣市因收容所的愛爸愛媽勸阻或民代壓力，以致不願執行，但可能反讓收容所內動物自然死亡率上升，不符合動物福利，各界可好好討論，該執行就執行。

台灣野生動物救傷與保育學會獸醫師蕭舜庭說，不論寵物或是野生動物，安樂死是一個醫療選項，不是可惡的事情，外界應理性看待，關鍵要看動物有沒有痛苦、疼痛或者緊迫狀況。

獸醫師 安樂死 零撲殺
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