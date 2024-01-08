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消失約30年！雁鴨重回高雄澄清湖 鳥友振奮

中央社／ 高雄8日電
高雄市野鳥學會表示，澄清湖原本是高雄地區重要的雁鴨棲息地，但近30年來幾乎看不到雁鴨蹤影，7日下午終於有鳥友驚喜拍攝到小水鴨等雁鴨，再度回到澄清湖得月樓附近的沉砂區泥灘地停棲、覓食。（高雄市野鳥學會提供）中央社
高雄市野鳥學會表示，澄清湖原本是高雄地區重要的雁鴨棲息地，但近30年來幾乎看不到雁鴨蹤影，7日下午終於有鳥友驚喜拍攝到小水鴨等雁鴨，再度回到澄清湖得月樓附近的沉砂區泥灘地停棲、覓食。（高雄市野鳥學會提供）中央社

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澄清湖是高雄重要的觀光景點與水源保護區，原本是高雄地區重要的雁鴨棲息地，但近30年來幾乎看不到雁鴨蹤影，昨天有鳥友在澄清湖看到小水鴨及琵嘴鴨等雁鴨出沒，讓鳥友相當振奮。

高雄市野鳥學會今天發布新聞稿表示，澄清湖原本是高雄地區重要的雁鴨棲息地，1960年水鴨數量眾多，1985年還有上千隻雁鴨，但到了1994年，澄清湖只剩下零星幾隻雁鴨，最後終至絕跡。

不過在事隔約30年後，昨天下午有鳥友在澄清湖拍攝到小水鴨及琵嘴鴨，再度回到澄清湖得月樓附近的沉砂區泥灘地停棲、覓食，同時還有反嘴鴴、小環頸鴴及青足鷸等水鳥伴隨，讓鳥友們都相當振奮。

鳥會認為，這是創造友善環境的契機，沉砂區需定期清除淤泥，建議自來水公司第七區管理處可在每年冬季最冷的12月至隔年1、2月雁鴨主要越冬期間，降低或暫緩機具進入清除淤泥的工作，維持淺灘地提供雁鴨、鷸、鴴等水鳥利用。

鳥會指出，一般民眾印象較深的雁鴨可能是綠頭鴨、紅面番鴨、菜鴨、家鵝、天鵝跟鴛鴦這些豢養種類，但其實在台灣野外記錄的雁鴨有超過40種，其中鴛鴦和花嘴鴨也是在台灣繁殖的族群，其他大多數種類是冬候鳥，少數為迷鳥。

雁鴨常群聚活動、覓食，棲息環境多為不受干擾的開闊水域；除了在水域棲息外，雁鴨常會飛至周遭的水田、魚塭、淺灘地覓食。澄清湖水域從成千上萬隻雁鴨到後來絕跡，周邊魚塭、水稻田消失，鳥類也反映了周邊環境變化。

澄清湖 鳥會 野鳥
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