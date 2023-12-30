日小貓熊「未來」抵台 最快4月亮相

北市動物園現有13隻世界瀕危物種小貓熊，園方近年積極找招親配對，經與日本洽談順利，前天小貓熊「未來」抵台，深夜入園住進新檢疫舍專屬套房，動物園昨表示，一個月檢疫後，將趕上明年1至2月交配季，會與園區的雌性小貓熊們配對，最快4月能與大家相見歡。

在國際小貓熊調度協調員建議下，由日本動物園暨水族館協會協調，動物園今年6月訪日洽談相關動物交換事宜，台北駐日經濟文化代表處橫濱分處長張淑玲也出席協助，7月與日方線上會議討論，依配對係數、繁殖經驗及年齡考量，選出目前照養在濱松動物園的1隻雄性4歲個體「未來」，與台北動物園交換配對血緣。

動物園長諶亦聰表示，非法盜獵、棲息地破壞等緣故，小貓熊野外族群的數量不斷下降，目前名列國際自然保育聯盟IUCN瀕危物種紅皮書的瀕危物種。

諶亦聰說，台北動物園照養小貓熊有20年以上的經驗，2014年引入中國福州大熊貓研究交流中心1公「歡歡」、2母「美可、YaYa」，經動物園判斷小貓熊繁殖期配對時間、育幼照護的經驗熟稔及掌握繁殖季時間，成功配對繁殖6公、3母，同時持續照顧2隻個體年齡皆超過19歲的老齡小貓熊。

動物園具備繁殖力小貓熊來自「歡歡」與「美可」、「YaYa」家族，動物園指出，目前照養的7公、6母的小貓熊也受到全球物種族群管理計畫規範，任何配對個體都會經由小貓熊血統書計算，依照小貓熊配對係數高低，選出最合適的配對個體繁殖，盼增族群遺傳多樣性、避免近親交配。