【動物冷知識】無法吃固體食物…「德古拉」螞蟻把幼兒養肥肥再「吸血維生」

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？有一種螞蟻不能吃固態食物，所以他們只好吸幼蟲的血過活…

今天我們一起來看動物育兒冷知識吧！









德古拉螞蟻擁有世界上最快的咬合速度，能在15微秒內從0加速到320公里，這種方式讓他們狩獵時無往不利，但可憐的是他們不能吃固體食物，那要吃什麼？大奶微微嗎？（編按：大杯珍奶微糖微冰）

他們搜集的食物通主要是用來餵食幼蟲，然後他們再吸取幼蟲的血液，有時也會吸取蛹的血液，這種行為被稱為「非破壞性同類相食」，雖然會造成幼蟲身體上的傷害，雖然不會致死，但會讓幼蟲發育較慢。









草莓箭毒蛙一次只會生產3-5顆卵，由於他們的蝌蚪有同類相食的問題，所以蛙爸蛙媽在蝌蚪孵化後，就會將他們揹著走，尋找水源並將其安置。 水源並不一定是指池塘或寬廣的水域，只要是樹孔、樹葉、地上凹陷或人類垃圾、鋁罐的積水都可以。

安置好可等候，蛙媽沒過一段時間會再來產下未受精的卵供小蝌蚪食用，這是為了延長後代的生存率，而在生產上所做的取捨。

在一些實驗中，若餵食這些蝌蚪其他的食物，如藻類或其他蛙媽的卵，蝌蚪都很難存活下來，可見這些蝌蚪是必須由原父母細心照顧的！









隆頭蜘蛛媽媽會液化自己的內臟，並吐出來作為「嬰兒食品」給自己的小孩吃，當她們的內臟耗盡時，小蜘蛛會感覺到，最後吞噬自己的母親。

真的要為偉大的蜘蛛媽媽致上最高的敬意！ 那種蜘蛛爸爸呢？可能在跟蜘蛛媽媽交配完後就逃跑了，但有更大的可能就是被蜘蛛媽媽吃掉了……

媽媽吃爸爸，最後再讓小孩吃掉！？真是獨特的家庭習俗啊！！





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