保育類藍腹鷴現身嘉市育人國小 引起師生騷動

嘉義市育人國小學生日前在走廊看到保育類藍腹鷴，有人一度以為是雞或帝雉，在校園引起騷動；嘉義大學生物資源學系助理教授蔡若詩說，藍腹鷴現身市區不合理，疑人為飼養。

育人國小校長楊家豪告訴中央社記者，學生19日早上8時許在學校走廊發現藍腹鷴，一度有人以為是雞，也有人以為是鈔票上面的帝雉，在校園引起騷動。

楊家豪指出，藍腹鷴在校園內閒逛2小時後，飛到司令台旁的樹木上就失去蹤跡，師生尋找多日仍不見它的身影。

他說，不曾聽過校園附近有人飼養藍腹鷴，全校師生對於它的現身感到新奇，將於本週朝會時介紹藍腹鷴及其棲息的生態，讓學生們了解藍腹鷴和帝雉的差異。

蔡若詩今天接受記者電訪時說，藍腹鷴為二級保育類動物，屬於森林環境物種，嘉義市育人國小在市中心，「它出現在市區相當不合理」，離生活環境過遠，懷疑是人為飼養。

至於要如何分別藍腹鷴和帝雉，蔡若詩指出，藍腹鷴的腳是紅色，帝雉則是暗灰色，並提醒民眾提醒，無論遇到藍腹鷴或者帝雉，都要謹記「賞鳥五不曲：不驚嚇、不引誘、不追逐、不破壞及不捕捉」。