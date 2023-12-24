快訊

貧窮限制想像！周揚青曬豪宅內「巨型聖誕樹」 網驚：根本商場等級

突頭暈「口吐白沫」…雲林29歲男深夜上山喝咖啡 疑天冷昏倒送醫不治

影／打破歷年紀錄...南投千人焢窯 造出「逾2米高大窯」比成人還高

保育類藍腹鷴現身嘉市育人國小 引起師生騷動

中央社／ 嘉義市24日電
保育類藍腹鷴日前現身嘉義市育人國小，在校園引起騷動。 圖擷自育人國小校長楊家豪臉書
保育類藍腹鷴日前現身嘉義市育人國小，在校園引起騷動。 圖擷自育人國小校長楊家豪臉書

嘉義市育人國小學生日前在走廊看到保育類藍腹鷴，有人一度以為是雞或帝雉，在校園引起騷動；嘉義大學生物資源學系助理教授蔡若詩說，藍腹鷴現身市區不合理，疑人為飼養。

育人國小校長楊家豪告訴中央社記者，學生19日早上8時許在學校走廊發現藍腹鷴，一度有人以為是雞，也有人以為是鈔票上面的帝雉，在校園引起騷動。

楊家豪指出，藍腹鷴在校園內閒逛2小時後，飛到司令台旁的樹木上就失去蹤跡，師生尋找多日仍不見它的身影。

他說，不曾聽過校園附近有人飼養藍腹鷴，全校師生對於它的現身感到新奇，將於本週朝會時介紹藍腹鷴及其棲息的生態，讓學生們了解藍腹鷴和帝雉的差異。

蔡若詩今天接受記者電訪時說，藍腹鷴為二級保育類動物，屬於森林環境物種，嘉義市育人國小在市中心，「它出現在市區相當不合理」，離生活環境過遠，懷疑是人為飼養。

至於要如何分別藍腹鷴和帝雉，蔡若詩指出，藍腹鷴的腳是紅色，帝雉則是暗灰色，並提醒民眾提醒，無論遇到藍腹鷴或者帝雉，都要謹記「賞鳥五不曲：不驚嚇、不引誘、不追逐、不破壞及不捕捉」。

嘉義 小學生 賞鳥 保育類野生動物
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

相關新聞

2大狗追警車一路跑回派出所！警讚聰明可收編為警犬 一查身份驚覺「真的是同事」

撿到同事？員警外出值勤返程時，遇到兩隻「跟屁狗」一路追回派出所，測試牠們發現很聰明，開玩笑說可訓練收編，沒想到牠們居然真的是貨真價實的警犬。

飼主久未回家遭新狗狂吠！後方老狗一臉尷尬「瘋狂裝忙」：別丟臉了他是咱的主人

一名飼主太久沒回家，家裡的新狗不認識他，不友善狂吠想叫他滾，而認識他的老狗一臉尷尬，在後面手足無措，猶豫該不該告知同伴這是我們的主人。

保育類藍腹鷴現身嘉市育人國小 引起師生騷動

嘉義市育人國小學生日前在走廊看到保育類藍腹鷴，有人一度以為是雞或帝雉，在校園引起騷動；嘉義大學生物資源學系助理教授蔡若詩...

飼主下班見2哈士奇熱情探頭打招呼 他細看迎接位置一秒崩潰：你們怎把陽台拆了！

二哈拆家無極限！一名男子回家時，在外面就看到自家養的兩隻哈士奇探頭與他打招呼，然而他不但沒感到溫馨反而火冒三丈，原來是這兩隻傻狗所在的位置有貓膩。

拉拉警犬上班第一天和最後一天「從懵懂呆萌到蓋國旗榮退」網淚：洋蔥加太多了！

警犬是重要的工作犬，在短短數年的值勤生涯中付出極大的貢獻。有外國警察分享一隻拉布拉多警犬初上工直到過世榮退，對比照片令人淚目。

女子抓老鼠被咬超惱羞竟反咬回去「鼠頭上留下兩齒印」醫震驚：從沒見過這種案例

以牙還牙？一名女子捉到一隻入侵室內的老鼠，老鼠狠狠咬了她一口，女子不甘示弱竟然也張嘴反咬老鼠的頭，讓室友看傻眼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。