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保育台灣黑熊 徐惠君5年救援11隻

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
徐惠君（右）擔負台東黑熊保育工作的重責大任。記者徐白櫻／翻攝
徐惠君（右）擔負台東黑熊保育工作的重責大任。記者徐白櫻／翻攝

農業部林業及自然保育署台東分署推動台灣黑熊保育，今年也救援3隻黑熊，其中的靈魂人物徐惠君歷年參與花東11隻黑熊救援與野放，入圍素有公務員奧斯卡獎之稱的「公務人員傑出貢獻獎」。

林業署台東分署技正徐惠君擔任公職14年，2019年起投入生態保育，協助建立黑熊搶救SOP、規畫野訓場地、推動生態給付及學校教育課程等工作。 她說，當年第一隻野放黑熊是花蓮南安小熊，除受困套索外，有時是誤食農藥或受困樹上，須不斷學習與精進設備。

她說，人與黑熊的距離愈來愈近，每次救援的挑戰都不同，獎項要跟所有參與黑熊保育與救傷夥伴共享，將持續為營造人熊和諧共處的友善環境努力。

林業署台東分署與各部落建立夥伴關係，海端鄉族人今年4月在錦屏林道解救受困黑熊「里高萬」，並將牠野放回山林。2個月後又有紅石部落族人通報，發現另隻年邁黑熊Hundiv（閽帝夫），後來紅石部落又發現一隻黑熊受困樹上，今年共救援3隻黑熊、2隻野放回山林。

台灣黑熊 野放 台東
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