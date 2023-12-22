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影／白鼻心誤闖黑猩猩領域遭毆致死 北市動物園：保護家族安全

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市立動物園日前發生一起野生白鼻心疑似誤闖園區黑猩猩活動場而遭攻擊事件，影片在網路曝光，激烈過程引發熱議。圖／取自「黑色豪門企業」
台北市立動物園日前發生一起野生白鼻心疑似誤闖園區黑猩猩活動場而遭攻擊事件，影片在網路曝光，激烈過程引發熱議。圖／取自「黑色豪門企業」

台北市立動物園日前有一隻野生白鼻心疑似誤闖園區黑猩猩活動場而遭攻擊事件，影片曝光，血腥過程引發熱議。園方今表示，白鼻心12月13日誤入黑猩猩展場，家長黑猩猩「娃琪」及「咪咪」為保護家族成員安全驅逐白鼻心，事後白鼻心已無法救治。事發翌日，「娃琪」還是很緊張的豎著毛巡視場地。

1分多鐘的影片中可見，一隻黑猩猩看到一隻白鼻心闖入，隨即將牠從水裡拉上陸地，高舉摔地後，雙手不斷狂捶白鼻心，又猛力將牠往一旁石頭拋摔，其他黑猩猩也加入「施暴」，現場一陣混亂，最終白鼻心一動也不動。

目擊全程遊客不停驚呼，影片在「黑色豪門企業」曝光。不少民眾直呼太可怕。有民眾轉發到Dcard並質疑，為什麼園區無人處理？感覺是白鼻心誤闖到黑猩猩園區牠們覺得不爽？地盤被侵犯，還是黑猩猩壓抑太久找東西來發洩？反正好可怕。

台北市立動物園今回應，動物園四周環山，自然環境生態豐富，許多野生動物如白鼻心等常於夜間出沒於園區，擅長爬樹運用樹枝作為通道在人工建物巡邏覓食。仿岩周圍有白鼻心排遺，推測白鼻心藉樹枝攀爬至仿岩高處，不小心墜落，誤入黑猩猩展場。對黑猩猩來說，沒見過白鼻心，覺得很害怕，才試圖驅逐白鼻心

園方表示，保育員收到通知後，馬上趕到安撫黑猩猩情緒，將黑猩猩帶到室內，隨即救援白鼻心，但送到救傷中心已無法救治，轉送家衛所，檢驗是否帶有狂犬病原。保育員回到展場檢查是否有其他白鼻心進入及可能路線，確定場地安全後，再讓黑猩猩們回到展場。

黑猩猩 影片 動物園
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