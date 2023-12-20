【動物冷知識】有2根GG怎麼用？牠曝實際用途 還分「左右手」

哈囉大家好，我是帽帽！

蜘蛛交配結束後，公蜘蛛會被母蜘蛛吃掉應該不是什麼新鮮事了吧？但公蜘蛛可不是只會笨笨的在那邊等被吃，也學會了許多求生技能！

今天我們一起來看看動物色色的冷知識吧！









蜘蛛交配結束後，公蜘蛛會被母蜘蛛吃掉應該不是什麼新鮮事了吧？但公蜘蛛可不是只會笨笨的在那邊等被吃，也進化出許多求生技能，有會帶食物當聘禮的、用逗貓棒試探雌蜘蛛心情的、一交配玩二話不說直接彈射飛走的。

今天要介紹的代表蜘蛛是大木林蜘蛛，雌性的體型是雄性的十倍大，物理幹架雄性絕對被打趴，硬的不行就只能來軟的。

雄蜘蛛會在雌蜘蛛身上吐絲玩綑綁play，他們的蛛絲中的費洛蒙可以讓雌蜘蛛放鬆心情並刺激性慾，雄蜘蛛也會在雌蜘蛛身上按摩，盡自己一切可能讓雌蜘蛛舒服舒適，才能確保交配後不會被吃掉。









蠼螋是一種屁屁長有剪刀的昆蟲，又被稱為剪刀蟲，屁屁的剪刀對人類沒有殺傷力，但對相近大小的生物就是一把利器了，可用來剪斷蚜蟲、蚯蚓來食用，或與同性競爭地盤、配偶等用途。

有些種類的雄性蠼螋有兩根雞雞，但雌性只有一個生殖孔，所以通常雄性只會用到其中一根，且也有左撇子、右撇子這樣的差別，只有在極少數的情況或慣用雞受傷、斷掉時，才會使用另一根。

因為蠼螋交配時間長達40分鐘，這過程若遭遇危險，雄性蠼螋只能斷雞逃亡！

為什麼他們平常只慣用其中一根呢？這可能與長期使用的那根會更強壯、更順暢有關，就像突然要左撇子改為右手寫字會很不協調一樣，不是不能用，就是用起來特別彆扭。









深海視野黑漆漆的，棲息在此的魷魚遇到同類時，雖然可以分辨出對方也是魷魚，但無法分辨他們是男是女。 在黑漆漆的深海中遇到同類已經很稀有了，還要分辨對方的性別太麻煩了，所以雄性都直接上了再說！

這部分可以從研究員利用機器人在深海研究的100多隻魷魚中發現，不管雄性或雌性魷魚，身上都帶有來自其他雄性魷魚的精莢。 精莢是雄性魷魚囤放精子的位置，與雌性交配時會將精莢放在雌性產卵出口處的位置，當雌性產卵時就會受精成功。 所以交配的部分，主動權通常來自雄性魷魚將自己的精莢傳遞給對方，交配後不久就會死去。

他們可能在死前都不知道剛剛跟自己發生關係的是男還是女🥲

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