象鼻岩斷裂掀保育兩難 學者：事件具重要意義

瑞芳深澳漁港象鼻岩驚傳斷裂，再掀自然景觀究竟要透過科技凍結，還是順應自然的議論。基隆野鳥學會2018年曾提案將象鼻岩列為自然紀念物，卻因周邊有許多私有土地，被部分在地民眾反對，如今不敵大自然的力量歸於塵土，各界不勝唏噓。

文史工作者、國立台北教育大學社發系兼任助理教授蕭文杰表示，自然景觀消逝固然可惜，卻也再次證明大自然力量難以抗衡，觀光人潮消失只會是短暫現象，事件具教育意義，仍可做好規畫，成為自然教育場所。

瑞芳深澳岬鄰近深澳漁港，擁有媲美野柳的海蝕地形，當年因深奧電廠設置議題，反讓周邊象鼻岩、酋長岩及海蝕地形再次翻紅，成為熱門打卡景點。

2018年「野柳地質公園是否指定為自然地景」及「象鼻岩是否指定為自然紀念物」兩案被提到新北市政府自然地景及自然紀念物審議會審議，最後僅野柳案通過，象鼻岩因私有土地眾多等因素，並未順利被指定為自然紀念物。

蕭文杰表示，台灣保護自然景觀一直分為兩派，他舉野柳女王頭脖子愈來愈細為例，就有一派認為應該要用科技方法凍結，另一派主流想法則認為應該順應自然，他認為「保護什麼」，政府單位應該要先弄清楚。

蕭文杰說，大自然風化力量就是如此不可逆，這次象鼻岩事件換個角度來看，反而是很重要的教育機會，人跟土地的互動過程就是要尊重自然，象鼻岩珍貴在於它的自然現象，而不是因為長得像象鼻，是民眾反思的重要機會。