【動物冷知識】皇室認證「上帝小使者」！英女王逝世還輕聲請求：別離開

哈囉大家好，我是帽帽！

相信大家或多或少都讀過封神演義，不論是書籍、遊戲或傳統文化，太子爺哪吒都是大家熟悉的神明。

不過你知道嗎？拜太子爺時不能拿鴨肉拜哦！為什麼呢？ 今天我們一起來看動物的三個神話冷知識吧！









海達族是生活在西北太平洋地區的美洲原住民，在他們的創世神話中，有一隻烏鴉在海灘發現一個大蛤殼，裡面住著小生物充滿了驚恐的小生物，他們不願從殼裡出來。後來在烏鴉連哄帶騙下，把蛤殼裡面對外部世界充滿好奇心的小生物騙出殼，這就是第一批海達人！

可惡本來在蛤仔裡面住著好好的挺舒適的，快樂如蛤，沒事把大家騙出來幹嘛(´•ω•̥`)









封神演義故事中，哪吒與東海龍王三太子起衝突，最後殺了龍王三太子又抽他的龍筋，龍王找哪吒的父親興師問罪，哪吒為了不要連累父母，所以割肉還母、剔骨還父。

因為腐肉吸引禿鷹，一群鴨子為了不想看到太子爺慘遭禿鷹的腹中餐，紛紛圍繞太子爺的身軀保護他，另太子爺非常感動，所以告知後人祭拜他時不要拜鴨肉。

不是啊，報恩要報全套啊，去跟其他神明一起說好，以後都不吃鴨肉啊，改拜禿鷹怎麼樣？









蜜蜂在英國被稱為上帝的小使者，若家裡有重大事情如婚喪喜慶，都要告知蜜蜂，不然就會有厄運降臨！ 在英國王室官邸設有多個養蜂場，數量最多時可達上百萬隻。

2022年英國女王離世時，當時79歲的養蜂人卓邦也遵循這項傳統，在蜂箱繫上黑絲帶，再輕敲蜂箱，告訴蜜蜂們：「女主人離世了，但請你們不要離去，因為新主人會好好對待你們。」

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