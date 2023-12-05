壁虎功？倒吊露白腹「第一次看見這種死法」網解：牠正在享受日光浴啦

爬蟲冷血動物是靠外界的溫度來調節體溫，需要透過曬太陽來獲取能量及維持健康。日前有一名網友發文表示，他看到外牆上倒吊著一隻壁虎好幾個小時都沒動一直到晚上，以為牠死了，貼出照片後意外掀論戰，驚呼「去幫他翻身一下吧」。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示「第一次看見這種死法」，從照片中可見外牆上掛著一隻壁虎，頭往後仰倒吊著並露出白白的腹身，已一動也不動好幾個小時了，原PO猜牠可能死掉了。

照片曝光後，立刻掀起熱議，有網友一本正經的解說「壁虎死了會變灰黑色，這隻活的好好的正在曬太陽，冬天早上容易看到他們用各種誇張姿勢向陽或離開寒冷牆面，因為冷血動物這天氣容易寒冷全身僵硬」，同時有位網友也回「冬天早上，壁虎會用各種誇張姿勢曬太陽或離開寒冷牆面，以避免全身僵硬。壁虎死後會變灰黑色」。

但有不少網友不信，紛紛表示「一本正經說幹話，害我浪費了十秒看完」、「一看就是死掉後垂下來倒吊的 ，活得不會這樣吊，麻煩找影片來讓我開開眼界」、「我家廁所最近死一隻，沒有變黑，非常白，我確定已經死亡」，有網友則回應「不管是死了還是在裝死，能做出這樣誇大的動作的確值得人類討論」。

還有不少網友開玩笑的說「在曬肚子？」、「他在等一個人幫他翻上來，麻了，核心不夠上不來」、「對啊，核心肌群出乳酸了」、「給它一口溫暖的氣息，看看會不會回魂」、「睡著了，別吵醒牠」。