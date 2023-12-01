誤中陷阱 竹縣收容近30隻「3腳狗」

「這邊受傷的狗，多數是被捕獸鋏或山豬吊害的！」新竹縣動物保護防疫所57間犬舍能收容200隻流浪狗，近年雖積極推廣認養，但犬舍內仍有近30隻流浪狗還在「等一個家」。這些狗兒們的共同特徵就是只有三隻腳，被動保所救援後救回一命，若無法認養出去，恐將只能待在收容所安老。

新竹縣山林資源豐富，有獵人為獵捕山豬而設下陷阱，連帶導致無辜犬貓受害。獸醫師指出，今年已接獲好幾起類似民眾通報救援的案例，皆為狗狗的前肢遭捕獸夾夾斷，鮮血淋漓、白骨外露，立刻緊急截肢手術，才保住生命。

今年7月啟用的新竹縣動物保護教育園區新增病房、手術房、互動廣場等，可讓毛小孩定期到戶外活動。這些「3腳狗」雖然跑起來比其他狗慢，但平時在園區室內與戶外都能夠自由走動，志工們定期帶著牠們到附近散步，模樣可愛。

新竹縣動保所指出，從2019年到現今，每年都有因誤中陷阱被救援的狗進入收容所，因外觀截肢被認養率不高，逐年累積到近30隻，有一隻「3腳狗」在收容所已待了4年多。

近年有一名志工長期到收容所照顧狗狗們，對其中一隻3腳狗特別有感情，後來主動認養帶毛小孩回家。收容所的獸醫師們也期待剩下的3腳狗能有機會被認養，走入一般民眾的家。