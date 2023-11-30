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蓮池潭遊客餵烏龜 巨鼠現身搶飼料「太嚇人了」

聯合報／ 記者王勇超宋原彰／高雄即時報導
蓮池潭畔常有老鼠出沒，甚至會與烏龜爭搶遊客投餵的飼料。圖／投訴人提供
蓮池潭畔常有老鼠出沒，甚至會與烏龜爭搶遊客投餵的飼料。圖／投訴人提供

高雄蓮池潭是知名觀光景點，吸引國內外遊客前來遊覽，但民眾卻發現有老鼠在池畔出沒，甚至還會與水鳥、烏龜、魚類爭搶遊客投餵的飼料，直呼：「大白天怎麼會有老鼠，太嚇人了！」高市觀光局說，將派人加強整頓蓮池潭周邊環境，並勸導民眾不要餵食動物，以免殘渣吸引老鼠來覓食，如果民眾不聽勸阻，會依高雄市公園管理自治條例開罰1000元至6000元。

一名住蓮池潭附近的男子向聯合報投訴，發現有許多家長會帶幼童到蓮池潭觀光時，會到潭畔的小賣店，購買魚飼料後在岸邊投餵烏龜、魚類，小朋友看到成群的烏龜跟魚聚集吃飼料，開心地放聲大笑，但掉在岸邊的飼料卻吸引老鼠現身搶食。

投訴人說，出沒在蓮池潭岸邊的老鼠不只一隻，「大多數長得又肥又大」，而且老鼠在白天就大搖大擺現身，即使遊客出聲或做動作驅趕，也只是稍微探頭查看，可說「根本不怕人」，到了晚上老鼠更肆無忌憚，甚至會成群出沒在蓮池潭畔的草地，由於老鼠是漢他病毒傳染媒介，希望市政府能重視蓮池潭的鼠患。

觀光局說，依「高雄市公園管理自治條例」第20條第12款規定，市區公園禁止餵食動物，避免製造環境髒亂而吸引老鼠前來覓食，違者可處1000元以上，6000元以下罰鍰，觀光局將持續加強巡查蓮池潭周邊，並勸導民眾及增設告示，如發現再有餵食而不聽勸阻者，立即依法裁罰。

觀光局表示，近日會責請現場清潔人員加強打掃，避免有食物殘渣而吸引老鼠前來覓食，若有遊客如發現有民眾餵食，也請隨時與現場管理人員反映，現場管理人員將立即處理。

高市衛生局說，高雄市今（2023）年迄今漢他病毒感染確診案2例，經疫調顯示無蓮潭地緣關係。漢他病毒症候群是病媒傳染病，人類吸入或接觸遭鼠糞尿污染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的嚙齒類動物咬傷所致。

衛生局說，民眾落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」降低病媒密度是預防漢他病毒的方法，平時應留意居家環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並清除家中老鼠可能躲藏的死角；餐飲業、市場攤販、食品工廠等應落實環境衛生。

老鼠 飼料 漢他病毒
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