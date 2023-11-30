台灣稀有冬候鳥現蹤 小天鵝台南七股魚塭覓食

時序入冬，台南沿海冬候鳥雲集，3隻小天鵝也在七股魚塭現蹤覓食。鳥友表示，小天鵝在台灣屬於稀有冬候鳥，往年各地也僅有零星紀錄。

農業部生物多樣性研究所七股研究中心調查員21日在台南市七股魚塭區調查魚塭鳥類時，發現3隻小天鵝在人跡罕至的廢棄魚塭活動覓食，經過1週觀察，只要不靠近過度干擾，常可記錄到小天鵝身影。

鳥友今天告訴中央社記者，小天鵝在台灣屬於稀有冬候鳥，往年各地僅有零星紀錄，今年卻是小天鵝大年，入冬後遍地開花，陸續在台灣中北部及東部濕地現身，包括新北金山、苗栗通宵、台中高美濕地及花蓮秀姑巒溪。

鳥友表示，在台灣若未仔細比對上喙黃色區域，小天鵝容易和又名「黃嘴天鵝」的大天鵝搞混。小天鵝上喙黃色區域不會超過鼻孔，但大天鵝上喙黃色區域較大超過鼻孔位置。

小天鵝分布於歐亞大陸，在東亞遷徙，繁殖區在北極圈苔原和濕地，冬季遷徙至朝鮮半島、日本、中國和台灣度冬。度冬時小天鵝多現身於平原的水潭魚塭和河岸濕地，在淡水或鹽水底部植被相對豐富的淺水域中覓食，吃水下植物嫩葉、根莖、水草或藻類。

台南市野鳥學會表示，台南七股適合水鳥棲息，涵蓋河口濕地、鹽田灘地、潟湖及魚塭，廢棄魚塭等，常有浮水鴨類，潛水鴨類、鷸科、鴴科鳥類等水鳥棲息覓食。

鳥會人員說，台南七股棲地資源豐富，因許多魚塭廢棄未使用，被當作太陽能光電開發場地，導致適合水鳥棲息環境越來越少，影響生物多樣性，有待思考重視。