新北猴逛大街引騷動...牠被川菜吸引跑入餐館 動保處啟用人海戰術帶回再野放

新北市林口區大樓林立，竟出現台灣獼猴逛大街的奇景，引民眾拍照PO網，動保處獲報出動大批動保員，在街頭上演人猴大戰，最後猴子被逼入某川菜館內的角落，落網就逮。

林口市區今天有人看到有台灣獼猴逛大街的奇景，於是拍下猴子的身影PO上臉書社團，引來網友熱議。而動保處獲報出動9名動保員前往圍捕。

動保處長楊淑方表示，幾乎可形容是用人海戰術包圍方式進行圍網攔捕，但猴子動作很快，直到猴子似乎聞到某家川菜餐館的食物香味，於是闖入餐館內，嚇壞老闆和員工。

楊淑方表示，由於餐館空間有限，最後在逐漸縮小包圍圈，才把猴子侷限在牆角，落網就逮，動保員再戴上防咬手套將猴子由網子移置到運輸籠並帶回安置，而猴子在拒捕過程中也因四處衝撞，讓眼角等部位擦傷滲血，動保處也進行治療。

動保處表示，猴子落網現場附近都是大樓林立，並非是郊區，懷疑可能是民眾飼養不慎逃逸。因此，將進行清查，以找出飼主。

動保處表示，動物保護法公告台灣獼猴為「指定禁止飼養或輸入之動物」，依法禁止飼養，違者依法最高可處新台幣25萬元罰鍰。

動保處表示，若遇到獼猴在社區內遊蕩，應將自家的食物收拾好並關閉門窗，落實可食性垃圾不落地，在沒有食物下，獼猴自然會離去。動保處將對猴子進行健康檢查，後續會進行野放，讓猴子回歸自然。