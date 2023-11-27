台南校園走廊發現領角鴞幼鳥 學生驚呼好可愛

台南市關廟區五甲國小學生今天在教室走廊地面發現1隻保育類領角鴞幼鳥，初判沒有傷勢，但還不會飛，校方除以紙箱暫時安置，並通報台南市政府農業局協助處理。

五甲國小校長林俊明告訴中央社記者，上午有學生在一處3樓教室走廊地面上發現1隻不會飛的幼鳥，引來學生間一陣騷動，校方人員接獲通報後前往處理，認出應是保育類領角鴞幼鳥，立即用紙箱暫時安置。

林俊明表示，這隻小領角鴞可能年齡還太小，並不怕生，學生們聽說學校有小貓頭鷹現身，都搶著觀看，小領角鴞則是在紙箱內用大眼睛看著圍觀的學生，學生們不斷喊著「好可愛」，還有人向師長提議把小領角鴞留在學校飼養，但因屬保育類動物，依規定通報台南市政府農業局處理。

林俊明說，校方人員曾於今年3月在活動中心旁地面發現2隻小領角鴞，後來在一旁樹上發現疑似巢穴，研判有領角鴞築巢育雛，當時在還在樹上打造了1個小樹屋，安置2隻小領角鴞，最後順利協助親子團圓。

他說，校方人員今天在發現小領角鴞地點附近搜尋，並未在高處樹上發現疑似巢穴，除了把握機會對學生們進行生態教育，後續交由市府農業局處理。

台南市政府農業局森林及自然保育科長朱健明表示，研判小領角鴞應是因學飛落地，如果附近沒有發現巢穴，標準作業流程是暫時委由台南鳥會驗傷、收容，餵養照顧至評估可野放後再行野放。

據農業部資料，領角鴞為第二級珍貴稀有保育類野生動物，屬台灣特有亞種，成鳥體長約25公分，腹部密布褐色斑點與黑色縱紋，頭上有一對豎起來時很像貓咪耳朵的角羽，為角鴞屬貓頭鷹特徵，喜歡棲息在低海拔闊葉林中，生活環境和人類接近。