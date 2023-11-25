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賞候鳥季到！嘉義鰲鼓濕地邁入第11年 賞鳥巴士今登場

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
鰲鼓濕地生態展示館2樓有常設展「看見自然的律動」，帶領遊客沈浸體驗鳥類生態。圖／嘉義分署提供
鰲鼓濕地生態展示館2樓有常設展「看見自然的律動」，帶領遊客沈浸體驗鳥類生態。圖／嘉義分署提供

2023鰲鼓濕地生活節今年邁入第11周年，林業及自然保育署嘉義分署今天在鰲鼓濕地森林園區舉辦周年慶活動，原東石自然生態展示館，今起更名揭牌為「鰲鼓濕地生態展示館」，象徵園區遊客服務邁向新里程碑，另鰲鼓濕地低碳小旅遊賞鳥巴士候鳥季登場，邀民眾體驗鰲鼓濕地生態之美。

鰲鼓濕地是台灣候鳥重要度冬棲地之一，經歷年統計已累計291種鳥類紀錄，佔全台鳥種43％，其保育類記錄多達62種，擁成群結隊到訪的鸕鶿、色彩繽紛的雁鴨科、萌樣的涉禽、步行匆匆的鷸科、優雅迷人的鴴科、聲勢浩大的鷺鷥家族及黑腹燕鷗等候鳥，將鰲鼓濕地的鳥況推向高峰。

嘉義分署表示，原名「東石自然生態展示館」為提高服務遊客識別度，更名為「鰲鼓濕地生態展示館」，除持續提供駐館解說服務外，未來將走進社區、機關學校或企業推展更多元的環境教育。

展示館內2樓的「看見自然的律動」常設展，日前獲日本GOOD DESIGN AWARD 2023以及2023美國繆思創意獎鉑金獎雙獎殊榮，以鳥類生態與在地人文的素材，分為流動之地、候鳥的旅行及鰲鼓的新生等6大單元，讓遊客沈浸體驗鳥類生態，有如實境走訪鰲鼓濕地。

園區指出，觀海樓及千島湖是最佳賞鳥景點，嘉義分署培力12名在地解說員，提供遊客付費解說服務，並做濕地資源調查與環境巡護，民眾可多利用解說服務深度旅遊，除更瞭解鰲鼓生態外，也能以行動實際支持這群守護鄉土的可愛解說員。

今天林業保育署嘉義分署秘書鄭鈞謄、花蓮分署副分署長王怡靖、阿里山林鐵及文資副處長周恆凱、雲嘉南濱海國家風景區管理處副處長洪肇昌及嘉縣東石鄉公所鄉長林俊雄等人，共同揭牌鰲鼓濕地生態展示館，見證新里程碑。

嘉義鰲鼓濕地有12名熱心在地生態解說員，帶領遊客深度認識鰲鼓濕地，並用行守護鄉土及自然保育。圖／嘉義分署提供
嘉義鰲鼓濕地有12名熱心在地生態解說員，帶領遊客深度認識鰲鼓濕地，並用行守護鄉土及自然保育。圖／嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署今天舉辦鰲鼓濕地生活節11周年慶，與會貴賓共同為「鰲鼓濕地生態展示館」揭牌，邁向新里程碑。圖／嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署今天舉辦鰲鼓濕地生活節11周年慶，與會貴賓共同為「鰲鼓濕地生態展示館」揭牌，邁向新里程碑。圖／嘉義分署提供
賞候鳥季到，目前嘉義鰲鼓濕地裡已有許多集結的鳥群，濕地賞鳥巴士今天登場。圖／嘉義分署提供
賞候鳥季到，目前嘉義鰲鼓濕地裡已有許多集結的鳥群，濕地賞鳥巴士今天登場。圖／嘉義分署提供
嘉縣東石自然生態展示館今天更名為「鰲鼓濕地生態展示館」，盼提高服務遊客辨識度。圖／嘉義分署提供
嘉縣東石自然生態展示館今天更名為「鰲鼓濕地生態展示館」，盼提高服務遊客辨識度。圖／嘉義分署提供

鰲鼓濕地 嘉義 東石
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