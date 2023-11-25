賞候鳥季到！嘉義鰲鼓濕地邁入第11年 賞鳥巴士今登場

2023鰲鼓濕地生活節今年邁入第11周年，林業及自然保育署嘉義分署今天在鰲鼓濕地森林園區舉辦周年慶活動，原東石自然生態展示館，今起更名揭牌為「鰲鼓濕地生態展示館」，象徵園區遊客服務邁向新里程碑，另鰲鼓濕地低碳小旅遊賞鳥巴士候鳥季登場，邀民眾體驗鰲鼓濕地生態之美。

鰲鼓濕地是台灣候鳥重要度冬棲地之一，經歷年統計已累計291種鳥類紀錄，佔全台鳥種43％，其保育類記錄多達62種，擁成群結隊到訪的鸕鶿、色彩繽紛的雁鴨科、萌樣的涉禽、步行匆匆的鷸科、優雅迷人的鴴科、聲勢浩大的鷺鷥家族及黑腹燕鷗等候鳥，將鰲鼓濕地的鳥況推向高峰。

嘉義分署表示，原名「東石自然生態展示館」為提高服務遊客識別度，更名為「鰲鼓濕地生態展示館」，除持續提供駐館解說服務外，未來將走進社區、機關學校或企業推展更多元的環境教育。

展示館內2樓的「看見自然的律動」常設展，日前獲日本GOOD DESIGN AWARD 2023以及2023美國繆思創意獎鉑金獎雙獎殊榮，以鳥類生態與在地人文的素材，分為流動之地、候鳥的旅行及鰲鼓的新生等6大單元，讓遊客沈浸體驗鳥類生態，有如實境走訪鰲鼓濕地。

園區指出，觀海樓及千島湖是最佳賞鳥景點，嘉義分署培力12名在地解說員，提供遊客付費解說服務，並做濕地資源調查與環境巡護，民眾可多利用解說服務深度旅遊，除更瞭解鰲鼓生態外，也能以行動實際支持這群守護鄉土的可愛解說員。