水試所放流5千顆海膽 豐富澎湖海洋漁業資源

根據TheDodo的報導，加拿大有隻名叫卡婭（Kaya）的貓咪天生面部畸形，牠的眼距較寬、鼻子也比較扁塌，但性格非常開朗親人。今年7月時，一名好心路人在街上發現了卡婭，當時牠只有四週大，而且嚴重脫水、營養不良，身上還佈滿了跳蚤和壁蝨，路人隨即請求動物救援組織「TO Rescue」的創始人巴雷拉（Odelkis Barrera）幫忙。

2023-11-23 16:12