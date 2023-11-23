水試所放流5千顆海膽 豐富澎湖海洋漁業資源
在澎湖海膽驗出含有重金屬「鎘」之際，水產試驗所澎湖漁業生物研究中心今天在馬公鎖港海域，放流5000顆海膽，豐富海洋漁業資源，期盼海洋環境永續。
根據澎湖漁業研究中心發布文字訊息，中心主任謝恆毅表示，今天在馬公鎖港海域放流的5000顆海膽，是澎湖中心自行培育，每顆體型在1公分左右，由工作人員潛水在水深3公尺海域進行放流，海域周邊也可看到已成長成型的海膽。
澎湖中心表示，今天放流的白棘三列海膽，是珊瑚礁區的草食性物種，對於控制珊瑚生態系中藻類的生長有著重要角色，希望可藉由適當保護機制下，提高放流種苗存活率，豐富澎湖海洋生態，促進內海生態健康。
澎湖馬糞海膽的產量1年比1年少，澎湖縣政府農漁局今年修正白棘三列海膽（馬糞海膽）採捕期，由每年每年7月1日至8月31日，採捕期為2個月。
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