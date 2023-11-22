快訊

「藍白郭」今晚見面？侯友宜在往台南路上 侯辦：未接通知，不知此事

傳柯文哲擬改搭賴佩霞、邀郭台銘任不分區第1遭拒？ 柯辦這樣說

公布藍白郭交涉過程！郭台銘：柯文哲同意今天三人見面

【動物冷知識】徒手爬23層樓！「蜘蛛人」小浣熊爬牆秘技跟常洗手有關

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？2018年6月12日那天，在美國明尼蘇達州聖保羅，有一隻小浣熊在一棟建築物外牆徒手爬上23樓層高！

他怎麼辦到的？今天讓我們一起來看看動物攀爬的冷知識吧！




無尾熊雖然被叫無尾熊，但其實人家不是熊，而是有袋類動物，跟袋鼠、袋熊是一家。他們也有尾巴，只是比較小，常常壓在屁股上，剛好當坐墊坐，難怪可以在樹上睡20小時還不會屁股痛(˶ᐢᗜᐢ˶)




樹懶號稱最懶的動物，為什麼可以一直高難度倒吊在樹上？他們不累嗎？

原來是他們的爪子又長又彎，且是往掌心內彎，這樣他們就可以不用出任何力直接扣在樹上，甚至有些樹懶死後也依然扣在樹上不會掉下來(´•ω•̥`)




浣熊可以像蜘蛛人一樣在平面牆壁上攀爬，關鍵在他們手掌敏銳的觸覺！

很多人都看過浣熊拿食物在水中搓洗後才進食，那並不是真的在洗食物，而是浣熊十分依靠手掌的敏銳觸覺來辨識物體，所以他們常洗手來保持手掌的敏銳度。

浣熊攀牆時也是先靠雙手在牆壁上摸索，並從縫隙或突起物中尋找可以支撐的地方，藉此攀上高樓！ 浣熊也可以頭上腳下往下攀爬，真的是蜘蛛人呢！

參考連結：123

浣熊 無尾熊 樹懶
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

【動物冷知識】變冷了！小動物抗寒出奇招 鼠免吃牛便便、這隻直接變冰塊

屋頂傳喀喀怪聲！拆天花板驚見「4漆黑鬼影」探頭嚇瘋 他曝真相傻眼：怎進來的

【動物冷知識】古早捕魚方式大公開！牠一神技「遇誰吸誰」成漁民心頭好

寶寶落單哭不停！樹懶媽「用最快速度」爬下樹 母子團圓眼神充滿愛：謝謝你們

相關新聞

狒狒盯上寶寶準備吃掉！貓鼬夫妻「撂全家擺巨球陣」瘋狂滾動大混戰 結局好吃驚

南非馬洛斯國家公園(Marloth Park)一群狒狒正在覓食，看到一隻落單的小貓鼬打算獵捕牠作為美食，不料卻引來機警的貓鼬家族的注意，為了保護小貓鼬，十幾隻貓鼬不顧狒狒比自己體型大上3倍，群起奮勇抵抗想要趕走一眾狒狒。

狗狗犯錯到底要不要處罰？解析「懲罰汪星人」背後隱藏的人類錯誤觀點

許多飼主常常會遇到一個問題，就是狗狗犯錯到底要不要處罰，實在是令人兩難。本次《寵物部落》專訪Hallopet訓練中心寵物訓練師Ethan老師，針對這個常見的問題為各位飼主進行詳細的解析。

女兒躲洗衣籃！阿金看到牙刷好興奮「想幫小主人代刷」 爸爸嘆：你才剛刷完耶

日本一名爸爸某天想幫小孩刷牙，不過女兒一看到牙刷就逃到洗衣籃裡躲起來，讓爸爸傷透腦筋。對比之下家中的黃金獵犬卻異常熱愛刷牙，默默地站在原PO面前彷彿在說「我可以代替小主人刷牙喔」，阿金充滿期待的眼神融化許多粉絲。

屁孩小象鬧脾氣「倒地狂扭求關注」 媽媽覺得超丟臉默默走掉裝沒看到：你不是我孩子

小孩子的需求沒被滿足的時候往往會鬧脾氣，動物也是這樣。一頭小象因為媽媽不理牠竟然當場鬧脾氣，發現怎麼在媽媽身邊鬧都沒用，乾脆直接倒地不斷扭動，象媽媽見狀相當傻眼，當場直接走掉假裝不認識自己孩子，小象看到媽媽越走越遠才趕緊從地上爬起來跟上。

【動物冷知識】徒手爬23層樓！「蜘蛛人」小浣熊爬牆秘技跟常洗手有關

哈囉大家好，我是帽帽！ 你知道嗎？2018年6月12日那天，在美國明尼蘇達州聖保羅，有一隻小浣熊在一棟建築物外牆徒手爬上23樓層高！ 他怎麼辦到的？今天讓我們一起來看看動物攀爬的冷知識吧！

烏溪巴氏銀鮈有救了？15公私單位跨機關聯手護育

巴氏銀鮈、溪流細鯽、陳氏鰍鮀均為保育類淡水魚，甚至瀕絕，近年面對極端氣候、棲地遭擾動等，生存環境惡化，林業署南投分署跨機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。