【動物冷知識】徒手爬23層樓！「蜘蛛人」小浣熊爬牆秘技跟常洗手有關
哈囉大家好，我是帽帽！
你知道嗎？2018年6月12日那天，在美國明尼蘇達州聖保羅，有一隻小浣熊在一棟建築物外牆徒手爬上23樓層高！
他怎麼辦到的？今天讓我們一起來看看動物攀爬的冷知識吧！
無尾熊雖然被叫無尾熊，但其實人家不是熊，而是有袋類動物，跟袋鼠、袋熊是一家。他們也有尾巴，只是比較小，常常壓在屁股上，剛好當坐墊坐，難怪可以在樹上睡20小時還不會屁股痛(˶ᐢᗜᐢ˶)
樹懶號稱最懶的動物，為什麼可以一直高難度倒吊在樹上？他們不累嗎？
原來是他們的爪子又長又彎，且是往掌心內彎，這樣他們就可以不用出任何力直接扣在樹上，甚至有些樹懶死後也依然扣在樹上不會掉下來(´•ω•̥`)
浣熊可以像蜘蛛人一樣在平面牆壁上攀爬，關鍵在他們手掌敏銳的觸覺！
很多人都看過浣熊拿食物在水中搓洗後才進食，那並不是真的在洗食物，而是浣熊十分依靠手掌的敏銳觸覺來辨識物體，所以他們常洗手來保持手掌的敏銳度。
浣熊攀牆時也是先靠雙手在牆壁上摸索，並從縫隙或突起物中尋找可以支撐的地方，藉此攀上高樓！ 浣熊也可以頭上腳下往下攀爬，真的是蜘蛛人呢！
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