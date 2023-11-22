【動物冷知識】徒手爬23層樓！「蜘蛛人」小浣熊爬牆秘技跟常洗手有關

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？2018年6月12日那天，在美國明尼蘇達州聖保羅，有一隻小浣熊在一棟建築物外牆徒手爬上23樓層高！

他怎麼辦到的？今天讓我們一起來看看動物攀爬的冷知識吧！









無尾熊雖然被叫無尾熊，但其實人家不是熊，而是有袋類動物，跟袋鼠、袋熊是一家。他們也有尾巴，只是比較小，常常壓在屁股上，剛好當坐墊坐，難怪可以在樹上睡20小時還不會屁股痛(˶ᐢᗜᐢ˶)









樹懶號稱最懶的動物，為什麼可以一直高難度倒吊在樹上？他們不累嗎？

原來是他們的爪子又長又彎，且是往掌心內彎，這樣他們就可以不用出任何力直接扣在樹上，甚至有些樹懶死後也依然扣在樹上不會掉下來(´•ω•̥`)









浣熊可以像蜘蛛人一樣在平面牆壁上攀爬，關鍵在他們手掌敏銳的觸覺！

很多人都看過浣熊拿食物在水中搓洗後才進食，那並不是真的在洗食物，而是浣熊十分依靠手掌的敏銳觸覺來辨識物體，所以他們常洗手來保持手掌的敏銳度。

浣熊攀牆時也是先靠雙手在牆壁上摸索，並從縫隙或突起物中尋找可以支撐的地方，藉此攀上高樓！ 浣熊也可以頭上腳下往下攀爬，真的是蜘蛛人呢！

VIDEO: America breathes a sign of relief after a scruffy brown raccoon was captured following a perilous climb up a 23-story building in the northern state of Minnesota pic.twitter.com/tHPOPXv9Dh — AFP News Agency (@AFP) 2018年6月14日

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