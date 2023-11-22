「緣邊海神海蛞蝓」疑首次現身基隆 待DNA檢測

「大西洋海神海蛞蝓」近日在基隆市潮境保育區現身，共有12隻，今天上午疑以又有1隻，但海科館根據外型與體色研判和「緣邊海神海蛞蝓」相似，待DNA檢測，若確認屬實，將是北台灣首次紀錄。

國立海洋科技博物館產學交流組主任陳麗淑今天表示，2010年台灣首次發現「藍天使」大西洋海神海蛞蝓，2013年12月1日基隆市長潭潮間帶首次發現，2021年2月4日第2次出現，昨天再次現身，迄至共發現12隻大西洋海神海蛞蝓。

陳麗淑說，今天另發現1隻外型與體色和「緣邊海神海蛞蝓」較相似，但仍需透過DNA檢測才能精準確認，若確認屬實，將是北台灣首次紀錄。

陳麗淑表示，大西洋海神海蛞蝓體型身長約1.3公分至4公分，近日發現的大西洋海神海蛞蝓體長約2.5公分，這類以僧帽水母、錢幣水母等為食的生物，也是大自然控制僧帽水母不會過度繁生的自然平衡。

陳麗淑說，大西洋海神海蛞蝓會將空氣吸入胃內的氣囊形成氣泡，讓自身漂浮在海面上，追逐著食物在海面上到處漂流，漂流時面向天空是藍銀色「腹部」，海面下的灰白色則是背部，體色加上仰式漂浮法是大西洋海神海蛞蝓自我保護的方法之一。

海科館提醒，僧帽水母、錢幣水母及帆水母這3種體型不大，卻帶著蛋白毒性的刺絲胞動物，常是大西洋海洋海蛞蝓的食物，吃下的水母刺絲胞聚集在手指狀的裸鰓前端，轉化成「秘密武器」用來防禦及補食，因此雖然大西洋海神海蛞蝓很美麗，但是有毒，呼籲民眾不要好奇去觸碰牠。