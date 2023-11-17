台灣罕見！黃嘴天鵝再現身通霄魚塭 鳥友驚喜「回娘家」

苗栗縣通霄漁港北側養殖魚塭，去年12月初出現一隻台灣罕見的芬蘭國鳥黃嘴天鵝，吸引生態攝影愛好者前往拍攝，近日有鳥友尋蹤發現該處魚塭又出現一隻黃嘴天鵝，懷疑牠可能是去年同隻嬌客，從外觀特徵研判是亞成鳥變成成鳥「回娘家」，讓鳥友們驚喜不已。

該處廢棄魚塭再度有黃嘴天鵝現蹤，立刻引發鳥友界熱烈討論，有眼尖鳥友依據去年所拍攝與近日拍攝到的照片對比，觀察其生長特徵及冬候鳥對棲息地的忠誠度，推測極有可能是同一隻。

身兼拍鳥俱樂部社長的台灣野鳥保育協會理事黃蜀婷說，根據鳥友追蹤，這隻黃嘴天鵝前天現身新竹金城湖短暫停留，接著往南飛，昨天才又被發現落腳在通霄漁港北側養殖魚塭，引發鳥友們討論牠是否與去年是同一隻；從情感上的聯想，當然會傾向是牠過了一年長大了，又回來台灣過冬。

由於芬蘭國鳥黃嘴天鵝，過冬時會停留在日本或是朝鮮半島，去年那隻羽毛尚顯灰色，嘴喙僅有小部分略呈黃色，還是一年級生的亞成鳥，研判是家族遷徙時落單成為迷鳥，才出現在台灣；這兩天發現的這隻黃嘴天鵝羽毛已轉成雪白、嘴喙黃色明顯是成鳥，在群飛南下過冬習性下，卻飛離路徑獨自出現台灣成為迷鳥，同鳥種、同時間還是同個養殖池，增添許多想像空間，大家都認為這不是迷鳥而是「回娘家」。

拍鳥俱樂部社友鍾太郎說，去年也有到通霄拍攝黃嘴天鵝，昨天聞訊再度前往該處漁塭拍攝，他也認同「回娘家」說法，對於候鳥自帶衛星定位能力佩服不已。另位社友莊峻鏞醫師昨開車追鳥時還迷航，一度上俱樂部平台求援，更是讓社友們驚嘆牠們比汽車衛星定位導航還厲害，竟然找得到同個過冬的池子。

黃蜀婷說，該隻黃嘴天鵝沒有記號腳環，無法證實是否與去年的同一隻，但鳥友的推測不無可能，但無論是否為同一隻，黃嘴天鵝在台灣過冬確實罕見，希望大家在賞鳥時要保持距離，避免驚嚇到這個遠道而來的嬌客，讓這隻黃嘴天鵝平安在苗栗通霄過冬後，順利北返。

鍾太郎也建議當地政府可以在通霄這區塊規畫候鳥棲息地，提供民眾有近距離觀察鳥類生態的機會，未來政府在規畫沿海風車綠能時，也可以避開鳥類遷徙熱區，提供候鳥有更多的棲地選擇。