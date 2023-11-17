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台灣罕見！黃嘴天鵝再現身通霄魚塭 鳥友驚喜「回娘家」

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
根據鳥友追蹤，這隻黃嘴天鵝前天現身新竹金城湖短暫停留，接著往南飛，最後才又落腳在通霄魚塭。圖／黃蜀婷提供
根據鳥友追蹤，這隻黃嘴天鵝前天現身新竹金城湖短暫停留，接著往南飛，最後才又落腳在通霄魚塭。圖／黃蜀婷提供

苗栗縣通霄漁港北側養殖魚塭，去年12月初出現一隻台灣罕見的芬蘭國鳥黃嘴天鵝，吸引生態攝影愛好者前往拍攝，近日有鳥友尋蹤發現該處魚塭又出現一隻黃嘴天鵝，懷疑牠可能是去年同隻嬌客，從外觀特徵研判是亞成鳥變成成鳥「回娘家」，讓鳥友們驚喜不已。

該處廢棄魚塭再度有黃嘴天鵝現蹤，立刻引發鳥友界熱烈討論，有眼尖鳥友依據去年所拍攝與近日拍攝到的照片對比，觀察其生長特徵及冬候鳥對棲息地的忠誠度，推測極有可能是同一隻。

身兼拍鳥俱樂部社長的台灣野鳥保育協會理事黃蜀婷說，根據鳥友追蹤，這隻黃嘴天鵝前天現身新竹金城湖短暫停留，接著往南飛，昨天才又被發現落腳在通霄漁港北側養殖魚塭，引發鳥友們討論牠是否與去年是同一隻；從情感上的聯想，當然會傾向是牠過了一年長大了，又回來台灣過冬。

由於芬蘭國鳥黃嘴天鵝，過冬時會停留在日本或是朝鮮半島，去年那隻羽毛尚顯灰色，嘴喙僅有小部分略呈黃色，還是一年級生的亞成鳥，研判是家族遷徙時落單成為迷鳥，才出現在台灣；這兩天發現的這隻黃嘴天鵝羽毛已轉成雪白、嘴喙黃色明顯是成鳥，在群飛南下過冬習性下，卻飛離路徑獨自出現台灣成為迷鳥，同鳥種、同時間還是同個養殖池，增添許多想像空間，大家都認為這不是迷鳥而是「回娘家」。

拍鳥俱樂部社友鍾太郎說，去年也有到通霄拍攝黃嘴天鵝，昨天聞訊再度前往該處漁塭拍攝，他也認同「回娘家」說法，對於候鳥自帶衛星定位能力佩服不已。另位社友莊峻鏞醫師昨開車追鳥時還迷航，一度上俱樂部平台求援，更是讓社友們驚嘆牠們比汽車衛星定位導航還厲害，竟然找得到同個過冬的池子。

黃蜀婷說，該隻黃嘴天鵝沒有記號腳環，無法證實是否與去年的同一隻，但鳥友的推測不無可能，但無論是否為同一隻，黃嘴天鵝在台灣過冬確實罕見，希望大家在賞鳥時要保持距離，避免驚嚇到這個遠道而來的嬌客，讓這隻黃嘴天鵝平安在苗栗通霄過冬後，順利北返。

鍾太郎也建議當地政府可以在通霄這區塊規畫候鳥棲息地，提供民眾有近距離觀察鳥類生態的機會，未來政府在規畫沿海風車綠能時，也可以避開鳥類遷徙熱區，提供候鳥有更多的棲地選擇。

鍾太郎說，去年也有到通霄拍攝黃嘴天鵝，昨天聞訊再度前往該處漁塭拍攝，他也認同「回娘家」說法，對於候鳥自帶衛星定位能力佩服不已。圖／鍾太郎
鍾太郎說，去年也有到通霄拍攝黃嘴天鵝，昨天聞訊再度前往該處漁塭拍攝，他也認同「回娘家」說法，對於候鳥自帶衛星定位能力佩服不已。圖／鍾太郎
拍鳥俱樂部社友莊峻鏞醫師還將去年與昨天拍到的黃嘴天鵝做外觀比對，鳥友們也紛紛討論牠是否與去年是同一隻。圖／黃蜀婷提供
拍鳥俱樂部社友莊峻鏞醫師還將去年與昨天拍到的黃嘴天鵝做外觀比對，鳥友們也紛紛討論牠是否與去年是同一隻。圖／黃蜀婷提供
拍鳥俱樂部社友鍾太郎昨聞訊再度前往通霄該處漁塭拍攝，他也認同這隻黃嘴天鵝是「回娘家」，對於候鳥自帶衛星定位能力佩服不已。圖／鍾太郎
拍鳥俱樂部社友鍾太郎昨聞訊再度前往通霄該處漁塭拍攝，他也認同這隻黃嘴天鵝是「回娘家」，對於候鳥自帶衛星定位能力佩服不已。圖／鍾太郎

天鵝 特徵 芬蘭
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