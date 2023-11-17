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犬殺已6起 金門水獺持續減少

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金寧鄉慈湖魚塭日前發現死亡水獺經剖檢確認為遭犬隻攻擊致死事件，對此，金門縣府表示，將加強到水獺熱點查察。圖／縣府提供
金寧鄉慈湖魚塭日前發現死亡水獺經剖檢確認為遭犬隻攻擊致死事件，對此，金門縣府表示，將加強到水獺熱點查察。圖／縣府提供

歐亞水獺金門的數量僅剩上百隻，金寧鄉慈湖魚塭卻發現有歐亞水獺遭「犬殺」，是今年第6起歐亞水獺死亡事件，且部分水獺族群持續減少。金門縣府已到慈湖、蘭湖、陽明湖、瓊林水庫、古崗湖等水獺熱點加強巡查；金門縣野生動物救援暨保育協會認為，縣府應加強各棲地遊蕩犬隻管控。

每年9月至隔年3月是金門地區歐亞水獺活躍高峰期，金沙水庫、榮湖、太湖周邊及雙鯉湖、慈湖周邊等水域常有水獺活動，監測資料也發現有水獺家族群體出沒，但今年度發現慈湖及雙鯉湖範圍內的水獺族群有持續減少趨勢，持續觀察中。

民眾今年9月在金寧鄉慈湖海堤旁發現一隻歐亞水獺死在路旁，立即通報縣府，縣府記錄現場環境資訊後，轉送金門縣野生動物救傷站勘驗，後續送往農業部獸醫研究院病理檢驗，是今年第6起歐亞水獺死亡事件。

近期通報案件驗出犬隻粒線體；5月13日官澳海堤通報的水獺死亡案件，水獺腹部也有多處疑似犬隻攻擊造成的穿刺傷。金門縣野保育協會認為，這證明狗會攻擊歐亞水獺，應加強管控。

縣府表示，縣動物防疫所已經至各水獺熱點訪視，暫未見犬隻游蕩，後續將至各鄉尋訪。縣議員董森堡說，水獺棲地應有池塘、溝渠與涵管，擁有更安全的生存環境。

農業部表示，縣府可在流浪犬活動區域公告禁止餵養。但金門野保育協會理事長陳淑亭表示「不是要撲殺流浪犬」，而是希望不要棄養造成流浪犬，包括歐亞水獺和金門許多珍稀鳥類都飽受危害，甚至老人和小孩都曾被攻擊。

水獺 金門 慈湖
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