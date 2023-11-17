犬殺已6起 金門水獺持續減少

歐亞水獺在金門的數量僅剩上百隻，金寧鄉慈湖魚塭卻發現有歐亞水獺遭「犬殺」，是今年第6起歐亞水獺死亡事件，且部分水獺族群持續減少。金門縣府已到慈湖、蘭湖、陽明湖、瓊林水庫、古崗湖等水獺熱點加強巡查；金門縣野生動物救援暨保育協會認為，縣府應加強各棲地遊蕩犬隻管控。

每年9月至隔年3月是金門地區歐亞水獺活躍高峰期，金沙水庫、榮湖、太湖周邊及雙鯉湖、慈湖周邊等水域常有水獺活動，監測資料也發現有水獺家族群體出沒，但今年度發現慈湖及雙鯉湖範圍內的水獺族群有持續減少趨勢，持續觀察中。

民眾今年9月在金寧鄉慈湖海堤旁發現一隻歐亞水獺死在路旁，立即通報縣府，縣府記錄現場環境資訊後，轉送金門縣野生動物救傷站勘驗，後續送往農業部獸醫研究院病理檢驗，是今年第6起歐亞水獺死亡事件。

近期通報案件驗出犬隻粒線體；5月13日官澳海堤通報的水獺死亡案件，水獺腹部也有多處疑似犬隻攻擊造成的穿刺傷。金門縣野保育協會認為，這證明狗會攻擊歐亞水獺，應加強管控。

縣府表示，縣動物防疫所已經至各水獺熱點訪視，暫未見犬隻游蕩，後續將至各鄉尋訪。縣議員董森堡說，水獺棲地應有池塘、溝渠與涵管，擁有更安全的生存環境。

農業部表示，縣府可在流浪犬活動區域公告禁止餵養。但金門野保育協會理事長陳淑亭表示「不是要撲殺流浪犬」，而是希望不要棄養造成流浪犬，包括歐亞水獺和金門許多珍稀鳥類都飽受危害，甚至老人和小孩都曾被攻擊。