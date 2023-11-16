花蓮民眾誤觸私設電網身亡 林業署:合格電圍網補助3/4

花蓮縣傳出私設高壓電圍網造成民眾誤觸身亡憾事，農業部林業及自然保育署表示，為防止農作遭受野生動物危害影響收成，民國105年起，即補助地方政府輔導農民可設置防治獼猴、山豬等侵擾的電牧器圍網，高電壓低電流對人與動物皆不會造成傷害，經統計已申裝電牧器圍網的農民，作物收成提升超過3成，但許多民眾仍不知此項補助政策；農業部林業保育署表示，地方政府應積極宣導農民申裝合格電圍網，維護農作物收成及民眾人身安全。

林業保育署說 ，政府補助電牧器電圍網，電源來自間隔1.5至2.5秒輸出直流電脈衝的電牧器、設有接地線及將電導線高架同時接觸正、負電流，正確設置情況下，電牧器電圍網為高電壓、低電流及間隔放電狀態，人或動物觸碰時，僅會產生痛感，並不會危及生命安全。

林業署說，現行補助電圍網申請案以安全為考量，必須包含電牧導線、圍網資材及電牧器等同步設置，且架設過程須符合安全規範始能領取補助。

林業署表示，為防治獼猴、山豬危害農作，105年起中央地方共同推動電牧器圍網補助方案，也依實務反映，逐步調整放寬補助標準，農地面積0.2公頃以上均可申請；政府補助金額也隨之調高，農民僅需負擔1/4費用，農地面積若為0.2至2公頃，補助金額為4.5萬至12.6萬元。

林業署表示，以最大補助面積2公頃為例，電牧器圍網總資材費用約為16.8萬元，中央及地方政府合計補助12.6萬元，農民僅須負擔4.2萬元；如農地面積互相緊鄰，數位農民也可共同申請架設電牧器圍網，有效降低資材支出及人力施作。

林業署說，根據日本經驗，電牧器圍網可有效防治包括獼猴、野豬、白鼻心、鹿、山羌及野兔等野生動物危害農作，但以往偶有農民以220伏特家用交流電搭接金屬圍籬以致造成不幸傷亡案例，地方政府應積極向農民宣導申裝電牧器圍網。

林業署說，近日將與地方政府開會研商，評估增加補助經費及電圍網資材維修等項目，擴大防治成效，保障農業產值與農作收益。