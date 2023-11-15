從害怕到復育 農友讓赤腹游蛇回來

農業部林業署昨宣布新增五種瀕危及珍稀物種納入瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案，這些物種所在地的農民與居民表示，除了保育瀕危物種，也間接改變社區觀念，進而增加當地產業發展。

「一開始有嚇一跳，牠很重要嗎？」陽明山竹子湖以海芋田聞名，也是赤腹游蛇的棲地保育區，財福海芋田藝術總監盧品方表示，當地是觀光區，還得保育蛇類，民眾起初當然會害怕，但透過教學與說明，已讓消費者了解物種與棲地重要性。

盧品方表示，經學者說明得知，赤腹游蛇僅剩不到三百隻，且不斷減少中，僅剩下桃園市龍潭區和陽明山竹子湖兩個棲地。她笑稱晚上巡田都看水與蟲害，沒留意水中其他生物，直到學者調查後才發現赤腹游蛇的可愛，並藉由學者協助水域復育，赤腹游蛇就陸續游回來了。

盧品方當下才意識到「我們很重要」。她跟父親商量海芋減藥，也申請綠色保育標章，今年開始進行生態教學，讓參觀民眾了解赤腹游蛇與環境指標，間接告知消費者保育的重要性。

嘉義梅山生毛樹十九號柑仔店，專門販售高山茶和季節蔬果，業者黃惠瑜說，剛開始不曉得麻雀品種差異，經學者說明後才知悉二○一二年全台山麻雀剩約兩千隻，經鳥會的研究人員上山觀察，當地居民逐漸了解保育動物之餘也在保護環境，是重要生態指標。

新北市石碇區永安里位於翡翠水庫集水區，居民以包種茶、東方美人茶為主要產業，當地里長蕭敏玲說，當初想創立地方品牌，選擇被視為保育重點的食蛇龜為地方物產品牌，食蛇龜是福氣、長壽的討喜象徵，一做就是三年，帶動地方產業發展。