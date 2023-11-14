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卓溪黑熊痊癒重返山林 族人祈福送行
一隻台灣黑熊今年7月在卓溪鄉咖啡園踩到山豬吊陷阱受困獲救，經過4個多月照護，復元情形良好，評估健康無虞，昨天順利野放，重返山林。
昨天清晨的野放行動，花蓮分署邀中平、卓溪及清水3部落族人參與，清水部落頭目何成忠帶領祈福及命名儀式後，Da qu-ali在森林護管員的驅離槍聲及氣鳴喇叭聲中，朝森林深處奔去。
林業及自然保育署花蓮分署表示，這隻救傷的台灣黑熊是今年救援的第2隻，誤觸陷阱受傷後，手術截除左前4趾，恢復良好，體重增至101公斤，評估後符合野放標準。當地布農族清水部落命名為Da qu-ali（音「達古阿里」），是族內一位偉大領導人的名字，族人期待牠重返自然後，成為森林中的領導者。
花蓮分署說明，野放前曾開5場次部落說明會，野放後除持續透過衛星發報器回傳定位資訊，追蹤黑熊移動軌跡及範圍，也會在部落周邊設置電子圍籬，只要黑熊靠近，有相關警戒或驅離等因應措施，確保人熊安全。
花蓮分署也鼓勵部落加入台灣黑熊生態服務給付示範計畫，參與棲地巡護、協助移除具傷害性的獵具、加強食物管理及宣導人熊遭遇因應措施，建立人熊和諧共處友善環境。卓溪山區易有黑熊出沒，請民眾加強食物管理，戶外垃圾廚餘及廢棄物應盡速清除。如有黑熊滋擾或受困，可通報花蓮分署（038）325141；林業保育署24小時通報專線（0800）000930。
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