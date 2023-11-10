狒狒圍捕變獵殺留遺憾 林業署辦野生動物保育人員訓練

逃逸東非狒狒圍捕變獵殺，留下遺憾也暴露地方保育人員員額、知識、經驗都不足；為提升各級地方政府人員保育工作職能，農業部林業及自然保育署11月8日至9日舉辦野生動物保育人員訓練。

有來自全國17個地方縣市政府、林業保育署全台8個分署，與內政部警政署保安警察第七總隊各大隊，近百位野生動物保育業務相關執行人員透過為期兩天講習課程，就保育相關法規、違法案件查緝實例、野生動物危害防治、人與野生動物衝突應對、脫逃動物處理及原住民狩獵管理等野生動物保育議題進行專題授課及交流。

林業保育署表示，為有效提升地方政府野生動物保育人員執行能力，除陸續建立包括黑熊救援、黑熊滋擾、野生動物脫逃等各項因應人獸衝突相關原則，長期以來林業保育署持續每年針對地方政府、司法人員辦理野生動物保育研習。

為協助地方政府精進相關職能，今年培訓主題特別著重野生動物救傷、動物防逃與危害防治，自日前辦理「112年度野生動物救傷醫療工作坊」及「112年度臺北市野生動物防逃、危害防治及法規研習」外，11月8日至9日壓軸的「112年野生動物保育人員訓練」更召集全台以新任野生動物保育業務人員為主的受訓對象，從保育政策、法規到實務，建立野生動物保育相關從業人員的職能基礎。

林業保育署表示，這次講習邀請長期執行地方野生動物保育工作的台北市動物保護處資深技術員劉坤讓，與保安警察第七總隊刑事警察大隊副大隊長蔡文正擔任講師，分享野生動物保育法執行實務，如查緝、偵察與搜證技巧、筆錄製作及移送程序、刑事罰與行政罰案例判別及處置等多項經驗，藉此讓學員了解中央、地方政府及警政人員合作推動保育工作的重要性。

林業保育署表示，這次訓練課程安排「野生動物危害防治業務」、「人類與野生動物衝突管理」兩項專題，說明包括台灣獼猴入侵果園、黑熊滋擾現況，及獼猴電圍網、黑熊改良式獵具與生態服務給付等各項因應作為，如近年推動的電圍網防治獼猴，作物收成可由架設電圍網前的2至3成提升至架設後9成，可有效保障農民生計。

另為避免日前地方政府因動物脫逃事件處理不當造成社會紛擾，本次訓練亦包含野生動物脫逃因應規劃，說明法條適用、保育類野生動物管理、防脫逃設備、應變中心啟動、指揮系統建立及圍捕團隊編組分工等原則，讓第一線保育業務人員了解類似案件發生時如何因應，緊急事件發生時地方政府能立即建立有效的現場指揮調度系統與人力配置，避免無人指揮及動物受傷送醫延誤的不當情形發生。