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人類美食毛孩能吃嗎？不幸吃到恐上天 這十大貓狗禁忌食物要當心！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
人類美食毛孩能吃嗎？不幸吃到恐上天，這十大貓狗禁忌食物要當心！ 圖片來源/unsplash
人類美食毛孩能吃嗎？不幸吃到恐上天，這十大貓狗禁忌食物要當心！ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「貓狗禁忌食物」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的貓狗禁忌食物排行。

許多家中飼養犬貓的民眾都相當疼惜自家毛寶貝，吃的、用的都想給牠們最好的，還會想將人類餐桌上的食物分享給牠們；然而貓狗的身體構造與機能都和人類大不相同，如果沒搞清楚就隨意餵食，可能會造成牠們中毒、甚至要了牠們的命！因此我們就針對「貓狗禁忌食物」相關話題進行觀測，一起了解哪些食物是家中毛孩需要避開的地雷！


咖啡因」可能令毛孩腸胃不適甚至損害器官 巧克力中的「可可鹼」是貓狗毒藥！

▲ 網友熱議TOP10貓狗禁忌食物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP10貓狗禁忌食物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「貓狗禁忌食物」相關話題的討論，發現「咖啡」被最多網友提及。許多民眾有喝咖啡的習慣，然而這對我們而言再平凡不過的飲品，若不慎被貓狗誤食，卻可能帶來相當致命的後果。

就有寵物相關粉專發文說明「含有咖啡因的產品對毛孩極具毒性」、「較高的劑量可能會導致顫抖、心律不整、癲癇或器官損傷」，點出「咖啡因」會令貓狗神經系統遭到干擾、破壞，因此呼籲民眾應謹慎避免家中毛孩接觸到含有咖啡因的食品。

而也有民眾在社團無奈表示自家法鬥「偷喝阿嬤的咖啡」，留言區便引來網友提醒「咖啡因會影響胃腸道，會引起嘔吐和腹瀉」，建議原PO多留意毛孩的狀況，若有不對勁便要儘早帶牠看獸醫，避免發生遺憾。

聲量排行第二的「巧克力」也常常被網友稱作貓狗的「毒藥」。巧克力內含「可可鹼」，該成份會「中斷寵物的代謝過程」，導致牠們「腸胃不適、心臟病、癲癇，甚至死亡」。

有藝人便曾分享，自己的狗狗「誤食巧克力」讓他膽戰心驚，只好趕緊帶狗前往醫院急診、打催吐針，同時也提到自己「為了狗狗，再也不吃巧克力了」，以自身經驗提醒家中有毛小孩的飼主們，應該謹慎保管這些對貓狗而言是禁忌的食物、不讓牠們有任何接觸機會，防止毛寶貝們因貪吃而喪命。

而不少飼主喜歡將「水果」分享給家中寵物，認為水果內含豐富的營養和纖維，卻不知道食用「柑橘類」也會對牠們帶來負面影響。由於柑橘類水果中含有「檸檬酸」，大量食用時會造成「腹瀉、腸胃刺激、嘔吐或甚至中樞神經系統的抑制」，因此也該避免投餵給毛孩。

你也是愛狗/愛貓心切的飼主嗎？儘管想讓毛寶貝有除了飼料以外的其他飲食選擇，仍建議避免投餵過度加工的人類食品，在將食物餵食給毛寶貝之前，也不妨先謹慎確認其是否對牠們有害，讓家中寶貝們吃得健康也開心！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「貓狗禁忌食物」相關討論則數。
觀測期間：2023/07/26~2023/10/25，共3個月
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）
快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

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