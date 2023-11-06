石虎白鼻心現蹤 南投貓羅溪河灘造林有成

林業及自然保育署南投分署協助第三河川分署辦理貓羅溪河灘地生態造林，4年完成8公頃多，由於貓羅溪是石虎活動區域，期間拍到1大、2小石虎出沒照片，生態營造成果豐碩。

貓羅溪是瀕臨絕種保育類野生動物石虎棲地之一，農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿表示，協助經濟部水利署第三河川分署辦理貓羅溪河灘地生態造林，自民國109年起分2階段實施，4年已完成8公頃多，期間陸續觀察到石虎、白鼻心等動物出沒。

南投林業分署表示，造林地點鄰近石虎棲地，因此特別用心選擇造林樹種，邀國立中興大學農業暨自然資源學院實驗林管理處、農業部生物多樣性研究所專家實地評估，最終選定車桑子、黃荊、羅氏鹽膚木、杜虹花等10多種原生植物，以團狀、點狀、行列等方式配置。

南投林業分署表示，為跳脫傳統國土保安、林木生產經營目的，以營造生態為首要目標，盼提供野生動物適宜棲息環境，同時達到提升河灘地綠覆率、營造景觀等效果；這些原生植物來自南投分署苗圃培育，其中車桑子更是從種子採集到幼苗培育都由分署人員包辦。

南投分署表示，選擇適當地點栽植台灣原生植物不僅對環境適應能力強，營造及復育野生動物棲地更是功不可沒，歡迎從事種苗、花卉栽培、園藝、農作物栽培、造林業、休閒農業者，至台灣原生樹木種苗網線上選購苗木，提高具特色原生植物能見度。