龍崎遊蕩犬壓迫野生動物棲地 市府：112年已捕60隻

努力工作的警犬通常執勤四到七年就會退休，接著被領養過著美好的退休生活。根據People的報導，美國德州泰勒縣警察局 (Taylor County Sheriff's Office) 一隻名叫貝爾 (Bear) 的德國牧羊犬，以警犬的身份工作了六年後光榮退休。警察局在官方臉書上慶祝貝爾退休的這一天，並寫道：「貝爾恭喜你！謝謝你這六年來為泰勒縣警察局和居民做的貢獻！」

2023-11-02 13:40