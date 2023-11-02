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龍崎遊蕩犬壓迫野生動物棲地 市府：112年已捕60隻

中央社／ 台南2日電
台南市龍崎牛埔惡地地質公園昨晚出現1隻尾巴斷一截的穿山甲，疑被野狗咬傷所致。圖／台南社大提供
台南市龍崎牛埔惡地地質公園昨晚出現1隻尾巴斷一截的穿山甲，疑被野狗咬傷所致。圖／台南社大提供

台南遊蕩犬問題備受關注，龍崎區牛埔惡地地質公園1隻剛斷奶穿山甲疑遭咬斷尾巴，台南社大要求捕捉結紮移置；動保處表示，今年已在龍崎捕捉60隻，結紮後無問題犬隻原地安置。

台南市動物防疫保護處今天告訴中央社記者，動保處今年在龍崎區共捕捉60隻遊蕩犬，大多數結紮評估沒有問題後送回原地安置，但若出現追車、攻擊等行為，就會再捉回來。

目前，台南市善化區、南區2處遊蕩犬收容所客滿，大約收容1100隻，面對遊蕩犬流竄，動保處表示，已要求全市37區各自尋覓遊蕩犬暫時安置場所，一旦捕捉回籠可就地安置。

台南市龍崎區牛埔惡地地質公園穿山甲出沒頻繁，10月24日及30日已1死1傷，當地居民昨晚又發現1隻穿山甲尾巴疑遭遊蕩犬咬斷一截，通報後送往屏東科技大學野生動物收容中心救治。

台南社大監測顯示，當地近2年來遊蕩犬入鏡次數增多，野生動物紀錄影像減少，可能和遊蕩犬數量已達群聚問題，導致野生動物棲地受到壓迫有關；市府應儘快完成認養地質公園程序，且重視當地遊蕩犬問題，捕捉結紮移置。

台南 結紮 穿山甲
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