龍崎遊蕩犬壓迫野生動物棲地 市府：112年已捕60隻
台南遊蕩犬問題備受關注，龍崎區牛埔惡地地質公園1隻剛斷奶穿山甲疑遭咬斷尾巴，台南社大要求捕捉結紮移置；動保處表示，今年已在龍崎捕捉60隻，結紮後無問題犬隻原地安置。
台南市動物防疫保護處今天告訴中央社記者，動保處今年在龍崎區共捕捉60隻遊蕩犬，大多數結紮評估沒有問題後送回原地安置，但若出現追車、攻擊等行為，就會再捉回來。
目前，台南市善化區、南區2處遊蕩犬收容所客滿，大約收容1100隻，面對遊蕩犬流竄，動保處表示，已要求全市37區各自尋覓遊蕩犬暫時安置場所，一旦捕捉回籠可就地安置。
台南市龍崎區牛埔惡地地質公園穿山甲出沒頻繁，10月24日及30日已1死1傷，當地居民昨晚又發現1隻穿山甲尾巴疑遭遊蕩犬咬斷一截，通報後送往屏東科技大學野生動物收容中心救治。
台南社大監測顯示，當地近2年來遊蕩犬入鏡次數增多，野生動物紀錄影像減少，可能和遊蕩犬數量已達群聚問題，導致野生動物棲地受到壓迫有關；市府應儘快完成認養地質公園程序，且重視當地遊蕩犬問題，捕捉結紮移置。
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言