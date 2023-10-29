4千人「為野生動物而走」 籲重視遊蕩犬貓管理

國內野生動物與遊蕩貓犬屢發生衝突，農業部啟動生態敏感區遊蕩犬移置計畫，野保團體日前發起連署支持，今天也舉辦遊行活動，盡管活動期間一度下起大雨，但仍澆不熄參與者熱情，遊行人數估計約4000人。野保團體除提出3大訴求呼籲各界重視野生動物保育，也要求農業部應重新檢視目前遊蕩貓犬管理政策、強化飼主責任及民眾生命教育。

野保團體今集結於立法院群賢樓前舉辦「2023為野生動物而走」遊行，倡議「野生動物正告急，犬貓有家不遊蕩」，呼籲各界重視野生動物保育，共同面對遊蕩犬貓議題，另政府也應與各政黨制訂全國一致的「遊蕩犬貓管理措施」，落實「精進犬貓源頭管理」、「採取有效措施以減少遊蕩犬貓」、「強化民眾保育與動物福利觀念」等3大訴求。

活動現場集結北中南各地野保、動保團體，手拿「犬貓沒家很不喵」、「犬貓安居」，或是身貼「台灣生態很重要」等標語，現場也有相關的展出，不少家長帶著孩子前往觀看。

台灣永續聯盟表示，本活動最開始的立意，是因為如石虎、白鼻心等受到在外遊蕩犬貓的傷害，認為大眾如何去界分伴侶動物（如犬貓）及野生動物的區隔很重要；雲林鳥會說，流浪犬會對石虎、穿山甲等造成傷害，而流浪貓則對鳥隻有威脅，嚴格來講，犬貓多為外來種，而石虎等野生動物為原生種，但現在大眾更加愛護、關注犬貓，這部分需要思考。

活動總召李宗宸接受聯訪時表示，發現近年來野生動物在外遇到遊蕩動物的威脅愈來愈嚴重。根據農業部調查，去年全台遊蕩犬隻已達16萬隻，另截至今年10月14日止，根據生物多樣性研究所野生動物急救站統計顯示，野生動物遭遊蕩犬貓攻擊件數為10年前的3倍，保育類的石虎與穿山甲均暴露在遊蕩犬威脅下，而遊蕩貓主要威脅對象為鳥內及爬蟲類動物，且流浪貓犬恐向環境及其他生物傳播疾病，因此此問題不得不重視。

挺挺動物應援團執行長劉偉蘋指出，目前流蕩動物政策有很大問題，選擇TNR作法就是放棄犬貓讓其繼續在外遊蕩，根據農業部近6年數字顯示TNR政策是沒有效果，長期讓犬貓在外面有嚴重問題，其中，就是讓台灣飼主責任永遠建立不起來；台灣人都太直覺以「愛」來反應，但卻不曾思考過，犬貓根本不是野生動物這件事，因此長期陷入錯誤處理政策。

針對農業部動保司及林業署共同推動的「台灣原生種野生動物受遊蕩犬侵擾改善試辦專案計畫（簡稱試辦計畫），李宗宸說，若再不嚴格執行生態熱區禁止餵食及遊蕩犬貓清零，處境岌岌可危的石虎恐面臨滅絕風險，本遊行支持試辦計畫，但也要求試辦計畫公開透明，執行過程需不斷檢討改進，另要求全國訂定生態保護區及野生動物熱區應全面禁食餵食，才能有效避免遊蕩犬貓數量上升。

劉偉蘋強調，試辦計畫是「對野生動物的補償計畫」，了解不可能一次就讓16萬流浪犬貓消失在街頭，同時都能安置好貓犬及野生動物，坦言這太理想化，因此，試辦計畫主要訴求就是「禁止餵食」。現在民眾以愛為由餵食，其實是讓民眾陷入害動物而不自知，若餵食點消失，犬貓就不會聚集在野生動物出沒點，而下一步就是討論重點就是遊蕩犬貓的安置，同時要兼顧其福利。

針對犬貓對於野生動物的傷害，導致物種面臨絕種風險，台灣野灣野生動物保育協會照養課長廖朝盛說，山羌受到流蕩犬貓攻擊送醫救治的數量最多，全台數據來看，穿山甲受到犬貓攻擊的數量也逐年上升，甚至超過被獸夾受傷入院的原因。