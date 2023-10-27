澎湖野放34隻保育海龜 重返大海展開新生

澎湖縣政府今天在馬公嵵裡沙灘野放34隻保育類綠蠵龜與玳瑁等海龜，小海龜快速奔向大海，重返大海展開新生。

澎湖農漁局表示，今天野放的34隻保育海龜，其中有33隻綠蠵龜，是民國110年9月在望安綠蠵龜保育區孵化後無法從卵窩爬出，由保育人員徒手開挖救出，在護收容中心觀察照料2年餘，每隻體重都在3至5公斤，活動力強，一併和玳瑁海龜野放。

今天的保育類海龜野放，議長陳毓仁和副議長藍凱元、水試所澎湖海洋生物研究中心主任謝恆毅、農漁局長陳高樑等人，邀請嵵裡國小、五德國小、中正國小及馬公國小附設幼兒園師生等170人共同參與，小朋友們在一旁高喊加油，一隻隻綠蠵龜奮力爬向大海，非常可愛，也為小朋友們上了一堂海洋保育類野生動物教育。

水試所澎湖漁業生物研究中心表示，86年7月成立「海龜救護收容研究中心」迄今，共收容606隻海龜，其中有172隻體弱死亡，其餘陸續野放，今天一口氣野放34隻，目前還有47隻尚在救護收容中。