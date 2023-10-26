阿里山遊樂區猴亂 誘捕絕育

嘉義縣阿里山國家森林遊樂區近年台灣獼猴增加，飽受猴群搶奪遊客或商家食物、進廟宇拿供品、攀折櫻樹、翻找垃圾桶之亂，林業保育署嘉義分署9月起首度誘捕做絕育，目前已3隻成猴結紮野放；不過猴群活動範圍仍持續擴大，林業署統計約80隻猴子棲息園內，呼籲遊客勿親近接觸餵食，避免感染人畜共通傳染病。

嘉義分署表示，9月起誘捕有搶食紀錄的孤猴，設置誘捕籠位置包含祝山平台、小笠原山、沼平公園、受鎮宮香林服務區周邊，放香蕉、茶葉蛋等食物在籠內，盼有效阻止猴群相互學習搶食的技能。

嘉義分署指出，至今2公、1母猴完成絕育，符合絕育猴子的體重須10公斤以下，年齡為1歲至10歲間的成猴，手術是採用傷口小、痛苦少的內視鏡微創結紮，結紮後剪耳作為標記，過程中同時檢測是否帶有人畜共通傳染性病原，目前3隻猴子均為陰性。

嘉義分署也指出，3月組成驅猴大隊，每日派員在遊客動線巡邏友善驅離獼猴，目前統計沼平猴群約40隻、祝山猴群約20隻，另群外猴和孤猴約20隻，約80隻猴子棲息園區內，近期園區人員在園區大門、水山療癒步道也觀察到猴群活動，因台灣獼猴具有傳播法定傳染病如狂犬病、疱疹病毒及猴痘等風險，遊客勿接觸。