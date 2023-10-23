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重陽另類敬老！ 新北動保處推「認養老狗」優惠專案

中央社／ 新北23日電
狗狗示意圖。 圖／canva
狗狗示意圖。 圖／canva

重陽節敬老，也更能感受寵物老來相伴的需求，因此，新北市動保處推出認養老狗專案，民眾只要認養10歲以上高齡犬貓，將可獲每年免費疫苗及心絲蟲藥等優惠活動。

新北市政府動保處發布新聞稿指出，一般民眾認養的多是可愛活潑的幼犬，成犬在動物之家相對被認養機會較少，而老狗被認養的機會又更少，因此，當各界重陽節推動敬老活動，動保處推出認養老狗專案，呼籲民眾認養老犬，共享溫馨時光。

動保處表示，民眾只要認養10歲以上高齡犬貓或身患殘疾需長期照護犬貓，或經官方認定不易認養的犬貓，除可享有終身免費醫療諮詢、健康檢查、每年免費疫苗及心絲蟲藥，並加碼提供廠商供應1年份飼料，希望讓每隻毛寶貝都能找到溫暖的家。

動保處表示，期待大家參與敬老愛心活動，特別關注認養老年犬隻需求，認養老狗是一個充滿愛心和正面影響的決定，不僅可以給寵物帶來幸福，也可以給主人無限的快樂和感動，期待重陽節成為被認養老年動物的新生活開始。

認養 重陽節
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