神祕深海蟹 剪珊瑚偽裝

基隆潮境保育區成立逾7年，今年調查望海巷海灣，記錄到165種魚類，其中潮境保育區內有151種，高達9成。95位海洋公民科學家拍到逾1200張海底生物照片，有隻神祕「深海蟹」剪取珊瑚放身上的奇特偽裝行為，學者專家尚在辨識物種。

今年魚種總數較去年成長，且幾乎9成都在保育區內記錄到，也有較多體長超過40公分的大型魚類，夏季時區內的總生物量更高於區外27倍，展現保育成效及生物多樣性。

市府產業發展處長林鼎超說，保育區是否有成效，需要持續透過定期調查，建立系統化的生態調查數據，以持續追蹤影響生物數量的各種因素，作為海洋保育政策施政滾動式調整的依據。結合公民科學家的力量，可以讓生態調查的廣度更全面也更豐富。

林鼎超表示，針對潮境保育區已訂定2.0管制方案，未來將分為核心區及永續利用區，並訂定分區管制、總量管理及資格審核等限定，以維護海洋保育區生態資源，已獲農業部核定，明年第一季公告實施。

今年培訓95位海洋公民科學家，成功拍得逾1200張區內海洋生物，有「深海蟹」奇特的剪取珊瑚放在身上偽裝，還有巴氏侏儒海馬尾巴勾著海扇，都很有神祕感。保育區生態調查年度成果，即起到10月29日於東岸商場3樓展示。