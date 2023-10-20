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觀賞魚博覽會 台灣培育魚種驚豔

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
白色大河藻蝦。記者王勇超／攝影
白色大河藻蝦。記者王勇超／攝影

台灣觀賞魚博覽會昨在高雄展覽館南館登場，展出首度曝光的白色大河藻蝦、單價破萬元的銀河系水晶蝦「落日銀河」，以及唯一由台灣繁殖成功的珍稀魚種超級二線鼠等。漁業署指出，台灣非常適合發展觀賞水族產業，水族產業年產值50億元，出口值2.84億元，觀賞蝦蓬勃發展，年產值近5億元，出口值破億，主要銷往 歐、美、日及東南亞國家。

漁業署表示，這次展出多種獨步全球繁殖成功的魚種及內外銷前30名的特色魚種，包括改良慈鯛六間以短小型態搶攻水族市場的鸚鵡六間，擁有明亮體色及透明魚鰭、體側兩條平行線，鮮明而醒目的超級二線鼠，展區還有鯉魚館、孔雀魚展示區、海水魚、水族互動區及水族街，近40家業者推出新產品及優惠，展期至22日。

近年觀賞蝦受到玩家喜愛，漁業署指出，博覽會有多種台灣業者培育出來的獨特觀賞蝦，包括全球首度曝光的白色大河藻蝦，外觀白亮晶透；單價破萬的「落日銀河」，體色有如同iPhone珊瑚色的橘紅色，猶如風暴來臨前的夕陽落日。

純血紅白水晶蝦擁有象牙白的厚殼、紅腳，是適合小玩家升級血統的觀賞蝦；國外終端零售價破新台幣百萬元的玫瑰過背極火蝦，頭部到尾部有獨一無二的玫瑰花色，還有經6年研發生產的「爆橘浩克」，翡翠綠的厚殼在深色底土襯托下顯得相當亮眼。

有業者推出兩種人工繁殖成功的線紋海馬，一種是從頭延伸到背，有著如皇冠般的明顯特徵，被稱為「毛怪」，另一種是擁有紅寶石般的體色，在大自然環境從未曾有過的寶石紅線紋海馬。

也有業者展出人工培植的束型真葉珊瑚等觀賞珊瑚，屏東「半島珊瑚」老闆張宏逢說，目前僅針對表孔珊瑚等較易繁殖的珊瑚，以嫁接概念培育出兼具紅、淺綠、深綠3種顏色，已有國外廠商接洽。

「落日銀河」觀賞蝦。記者王勇超／攝影
「落日銀河」觀賞蝦。記者王勇超／攝影
超級二線鼠。記者王勇超／攝影
超級二線鼠。記者王勇超／攝影

珊瑚 漁業署
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