聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹林傳低吼聲 小公熊中套索獲救

聯合報／ 記者林佩均／台中報導
苗栗泰安果園旁的竹林裡1隻小公熊被套索困住，左前掌腫脹，經通報後才獲救。圖／林業及自然保育署台中分署提供
苗栗泰安果園旁的竹林裡1隻小公熊被套索困住，左前掌腫脹，經通報後才獲救。圖／林業及自然保育署台中分署提供

苗栗縣泰安鄉大安部落族人張瑞慶，昨在竹林聽見動物低吼聲，發現1隻台灣黑熊受困陷阱。林業及自然保育署台中分署獲報後派員到場，初步檢視小公熊未滿1歲，左前掌遭傳統陷阱套索困住，經吹箭麻醉後送回研究中心治療。

發現黑熊的張瑞慶說，前天中午巡視果園，在果園旁海拔851公尺原保地桂竹林內，聽見動物低吼聲，原以為有人起爭執，走近一看竟發現是黑熊受困陷阱，立即通報相關單位。

台中分署出動11名人員，會同生物多樣性研究所獸醫師協助救援；小黑熊經吹箭麻醉後已脫困，送往生多所烏石坑研究中心醫療照養。

經專家檢視，小黑熊年齡不滿1歲，體重29公斤、身長105公分，左前掌因受困傳統獵具套索，呈現腫脹，醫療處置後，若評估無虞將盡速野放。

台中分署表示，通報黑熊受困的張瑞慶具義警身分，曾參加「友善黑熊部落社區說明會」，發現後立即撥打電話通報，還找3熱心族人協助救援；將頒發通報者6千元、協助的3人各3千元獎勵金，鼓勵參與台灣黑熊保育。

專家檢視發現，困住小黑熊的套索是傳統獵具，多用於獵捕山豬，動物受困後越掙扎套索纏越緊，甚至會造成斷肢。台中分署呼籲，山區農民與部落獵人可免費換發「改良式獵具」，攜帶舊式獵具到雙崎、麗陽、鞍馬山、梨山工作站即可更換。

民眾若發現黑熊受困，立即通報台中分署（電話：04-25150855），或撥打林業保育署24小時通報專線0800-000-930，可獲得獎勵；即使誤捕或誤傷勿私自處理，應立即通報、協助救援，就不會被究責。

台灣黑熊 獸醫師
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

影／未滿1歲小公熊受困陷阱 左前掌腫脹心疼影片曝光

森林保育、埋伏攔查 巡山員開放報名 薪資上看4.6萬元

招考森林護管員最高46K 林業保育署台中分署：有負重測試

找回泰雅傳統文化 台中市自達狩獵文化協會成立

相關新聞

竹林傳低吼聲 小公熊中套索獲救

苗栗縣泰安鄉大安部落族人張瑞慶，昨在竹林聽見動物低吼聲，發現1隻台灣黑熊受困陷阱。林業及自然保育署台中分署獲報後派員到場...

得知人類好友死訊！靈性獼猴當場趴地痛哭 一路伴屍40km只為陪恩人走最後一程

萬物皆有靈。一名男子相當喜歡和猴子交朋友，但日前不幸過世，被牠長期投餵的猴子來到男子的屍體邊哭泣，還趴在男子的屍首上一路陪著他走完人生最後一程，走了長達40公里的路程，猴子靈性的反應讓參加葬禮的人無不哭泣。

好天氣散步嗨翻！白汪吐舌燦笑眼睛瞇成線 「走出漫畫的微笑」療癒照爆紅

彷彿是地表最開心的汪星人！日本一隻名叫「Wamuu」（わむう）的狗狗日前被主人帶去公園散步，正當Wamuu隨意奔跑的時候，飼主發現愛犬這時快樂到眼睛瞇成一條線，吐舌燦笑的模樣讓人看了超療癒，就像是「來自漫畫世界的微笑」。

狗狗屁股有異味，原來是肛門腺嗎！？ 簡單3步驟，遠離屁屁臭

有時候覺得狗狗的屁股有一股難以形容的味道，這股神祕的味道到底是從哪邊來的呢？

阿金一次嗑光37包鴨翅「躲按摩椅後心虛偷瞄主人」監視器曝狗狗良心拉扯小劇場

江蘇南京一名飼主養了一隻黃金獵犬「七寶」，某天他回家發現不太對勁，原本一向會來迎接的七寶沒在門口，他看到狗狗躲在窗邊的按摩椅後面，只露出半個頭，鬼鬼祟祟不敢看他。

尚未斷奶！2侏儒抹香鯨擱淺宜蘭沙灘 全身傷活不了以「人道處理」

兩隻侏儒抹香鯨今天擱淺在宜蘭縣頭城鎮外澳沙灘，全身傷痕累累，一死一活，其中小隻的侏儒抹香鯨牙齒沒長齊，尚未斷奶，搶救恢復...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。