竹林傳低吼聲 小公熊中套索獲救

苗栗縣泰安鄉大安部落族人張瑞慶，昨在竹林聽見動物低吼聲，發現1隻台灣黑熊受困陷阱。林業及自然保育署台中分署獲報後派員到場，初步檢視小公熊未滿1歲，左前掌遭傳統陷阱套索困住，經吹箭麻醉後送回研究中心治療。

發現黑熊的張瑞慶說，前天中午巡視果園，在果園旁海拔851公尺原保地桂竹林內，聽見動物低吼聲，原以為有人起爭執，走近一看竟發現是黑熊受困陷阱，立即通報相關單位。

台中分署出動11名人員，會同生物多樣性研究所獸醫師協助救援；小黑熊經吹箭麻醉後已脫困，送往生多所烏石坑研究中心醫療照養。

經專家檢視，小黑熊年齡不滿1歲，體重29公斤、身長105公分，左前掌因受困傳統獵具套索，呈現腫脹，醫療處置後，若評估無虞將盡速野放。

台中分署表示，通報黑熊受困的張瑞慶具義警身分，曾參加「友善黑熊部落社區說明會」，發現後立即撥打電話通報，還找3熱心族人協助救援；將頒發通報者6千元、協助的3人各3千元獎勵金，鼓勵參與台灣黑熊保育。

專家檢視發現，困住小黑熊的套索是傳統獵具，多用於獵捕山豬，動物受困後越掙扎套索纏越緊，甚至會造成斷肢。台中分署呼籲，山區農民與部落獵人可免費換發「改良式獵具」，攜帶舊式獵具到雙崎、麗陽、鞍馬山、梨山工作站即可更換。

民眾若發現黑熊受困，立即通報台中分署（電話：04-25150855），或撥打林業保育署24小時通報專線0800-000-930，可獲得獎勵；即使誤捕或誤傷勿私自處理，應立即通報、協助救援，就不會被究責。