老殘浪浪認養路艱難 默沙東送一年疫苗助浪浪找新家

寵物療癒人心，但隨之而來的流浪動物問題也成為亟需社會關注的議題。美商默沙東藥廠希望各界關注流浪犬議題，組織志工團前往關注「老弱殘疾」狗狗的巴克幫浪犬之家服務，更提供一年份的狂犬病疫苗、口服外寄生蟲預防藥為浪浪們準備嫁妝，幫助牠們順利找新家。

近年來，國內流浪犬和貓數量大增，據農業部統計，2023年流浪犬數量已達18萬隻，超越台灣一年內新生兒數量13萬。默沙東發起「Next Generation Network」組織也關注到台灣流浪犬的議題，因此到巴克幫浪犬之家舉辦「關懷動物志工日」。

面對數量眾多的流浪犬，流浪動物的救援工作變得格外重要。巴克幫浪犬之家是位於新北市三芝的流浪動物救援團體，自2017年開始，隨著動物保護法修訂禁止流浪動物安樂死，巴克幫的服務重心逐漸轉換為減少台灣流浪犬的數量，並設立了巴克預備學校，協助流浪犬順利被領養並融入未來的家庭，提高成功送養的機會。

參與志工活動的默沙東馬姓員工表示，選擇巴克幫浪犬之家是因為領養市場上通常「幼犬」較容易被領養，而巴克幫一直很努力在幫助老弱殘疾的狗狗，訓練牠們可以順利到達中途之家，並找到新的家庭歸屬。

該員工也分享，前往巴克幫擔任志工服務當天，館長向他們分享，有一隻已近13歲的狗狗，送到中途之家已3、4年，遲遲無法順利領養，近來陸續出現疾病，一度病危，中途之家的主人為了讓狗狗臨終前有歸屬感，下定決定領養牠，希望狗狗離開前能夠有個家，而過沒幾天狗狗的病況順利好轉，如今順利在新家裡跟主人生活。

默沙東表示，默沙東也有動物事業部門，因此利用公司既有的資源，希望幫助浪浪順利找到新家，提供了一年份的狂犬病疫苗，以及口服外寄生蟲預防藥作為浪犬準備嫁妝，也希望未來每一隻在台灣的狗狗都能擁有健康的身體，並找到一個充滿愛的家。