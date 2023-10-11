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長鬃山羊不避人 生態改變警訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
長鬃山羊近來頻在苗栗縣南庄鄉加里山步道旁現蹤，縣府提醒不要餵養或騷擾。圖／民眾提供
長鬃山羊近來頻在苗栗縣南庄鄉加里山步道旁現蹤，縣府提醒不要餵養或騷擾。圖／民眾提供

長鬃山羊近來頻頻在苗栗縣南庄鄉加里山區現蹤，山友開心在網路分享，但縣府農業處自然生態保育科及居民都發現異常，並擔心山羊過度親近人類，反而失去野性。

南庄鄉加里山標高2220公尺，號稱台灣富士山，是熱門登山路線，假日山友絡繹不絕，近半年不斷有山友目睹長鬃山羊，甚至就在步道旁，不會走避人類，有時「乖乖」被拍照、攝影，山友都認為幸運，開心分享到網路，引起熱烈回響。

自然生態保育科長張葦憂心忡忡認為，這可能是一種警訊。她說，長鬃山羊生性羞怯，近來不怕人，出現在步道旁，可能已習慣人類活動，因此沒有特別驚慌或走避，請民眾不要任意餵食或騷擾長鬃山羊，以免改變牠們的行為模式。

張葦指出，長鬃山羊是台灣特有種，屬於3級保育野生動物，主要分布海拔1000公尺至3600公尺山區，尤以2000公尺附近最多，加里山是牠們的棲地，發現屬於正常，由於蹄有突出外緣，有助於絆住岩石表面活動，常出現在裸露岩石崩塌處、險峻陡峭山區。

家住加里山登山口鹿場部落的議員楊文昌也發現異常，他說，山羊警覺性非常高，早先非常罕見，須到很深的山區才能看見，懷疑2016年霸王級寒流造成植物生態改變，山羊被迫下山，如今甜柿果園上方就有足跡，還有山羌出現住家屋後。

長鬃山羊 山友 生態保育
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