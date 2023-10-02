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草叢有鱷魚尾巴？1.2公尺綠鬣蜥 現蹤日月潭

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導

日月潭被外來種魚虎入侵多年，還未除盡，近期又見「酷斯拉」出沒。有民眾行經潭區附近赫見一條「鱷魚尾巴」，趨近一看，竟是一隻身形龐大的綠鬣蜥，經捕捉丈量，身長約1.2公尺；南投縣政府表示，首次獲報日月潭有綠鬣蜥，將釐清是族群擴張或不當棄養

當地居民指出，日前友人騎車行經日月潭郊區時，看到路旁草叢裡有一截「鱷魚尾巴」不時晃動，趨近一看，竟是一隻身形龐大的綠鬣蜥，因為怕牠亂竄危害地方，便將牠捕捉起來，粗估這隻綠鬣蜥長約1.2公尺、5台斤重，並通報縣府。

縣府表示，綠鬣蜥也是外來種，因外型與「酷斯拉」相似，被引進當作寵物飼養，後來遭人棄養，導致在野外繁殖，數量增加，尤其南部地區族群擴張更是嚴重，隨野外數量不斷攀升，近年也逐漸往北擴散，政府近年除補助監測，還進行外來種移除作業。

綠鬣蜥在台中、彰化、南投等中部地區出沒，可能是被棄養，也可能有野外族群，南投縣過去在南投市、草屯、埔里、集集等地都曾接獲通報，但多為零星個案。

魚池鄉過去從未有相關通報，這次是首度在日月潭地區獲報有綠鬣蜥出沒。

縣府表示，已派員調查並帶回這隻綠鬣蜥，後續將釐清是遭不當棄養、族群擴張或從飼主家脫逃，民眾若有發現可通報縣府捕捉處理；另若飼養綠鬣蜥須向戶籍所在地的縣市政府登記，未登記者依野生動物法最高可處以5萬元罰鍰。

綠鬣蜥 棄養 日月潭
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