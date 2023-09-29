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護毛小孩10月10日狂犬病疫苗注射 600劑免費打

中央社／ 新竹縣29日電
新竹縣動物保護防疫所將在10月10日於防疫所前提供狂犬病疫苗注射活動，有600劑免費名額。情境示意圖。圖／Ingimage
新竹縣動物保護防疫所將在10月10日於防疫所前提供狂犬病疫苗注射活動，有600劑免費名額。情境示意圖。圖／Ingimage

新竹縣動物保護防疫所今天表示，為守護毛小孩的健康，將在10月10日於防疫所前提供狂犬病疫苗注射活動，有600劑免費名額，邀請民眾攜帶犬貓來注射疫苗。

新竹縣動物保護防疫所今天透過新聞資料指出，為守護毛小孩的健康，建議月齡3個月以上犬貓，每年一定要施打狂犬病疫苗。

防疫所表示，10月10日上午9時至上午11時30分在防疫所前廣場舉辦狂犬病疫苗注射活動，邀請民眾攜帶家中犬貓前來注射疫苗，現場備有600劑免費名額。

家犬若未完成寵物登記，防疫所指出，在現場可免費完成寵物登記、晶片植入，飼主可省下新台幣450元至1300元不等的登記費。

防疫所表示，參加活動的飼主需年滿18歲，要攜帶身分證，當天也有舉辦收容所犬貓認養等相關活動，歡迎民眾參加。

新竹縣動物保護教育園區改建，防疫所指出，已於7月正式啟用，改建後園區犬隻收容量預計將可擴增至200隻，並設有動物活動區域、醫療空間等，讓動物受到良好照顧，也推廣生命教育。

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