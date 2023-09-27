【動物冷知識】被「曬彎」了？海豹「頭尾翹翹」躺整排原因曝光

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道海豹會變成香蕉嗎？？ 今天我們一起來看動物的冷姿勢！！









海豹身體已經有厚厚的脂肪包覆，但頭部與腳鰭脂肪較少，所以他們會以「香蕉姿」讓頭部與前後腳蹼離開冰冷的地面、避開海水來曬太陽，同時他們的頭腳也佈滿許多血管，太高兩側有利血液向中心匯集，達到調節體溫的功能！

The only good thing in the world today is that I learned about "banana pose" which is just something seals do when they feel safe and content.

Just happy seal things. pic.twitter.com/oUShsUit69 — Imperial Demon Core (@argobagdr) 2019年7月23日









長頸鹿雖然有長長的脖子方便吃到大樹頂端的嫩芽，但他們也是需要喝水或偶爾換個口味吃地上的草，這時候他們就會拿出看家本領「劈腿」！

雖然劈腿對他們來說難度不高，只是一個開合跳的瞬間，但這時候還是比較難顧左右，容易受到獵食者攻擊，所以長頸鹿通常是靠樹葉的水分補充，數天才會喝一次水。

I’ve never wondered how a Giraffe eats grass before, but this is majestic! pic.twitter.com/9pjbTugdKm — Daniel Holland🎗🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 ॐ (@DannyDutch) 2020年10月12日









貓咪有一種睡覺姿勢，是把頭埋入雙手睡覺，這種姿勢很像日本道歉時的「土下座」，所以貓咪這種睡姿又被稱為「道歉睡」。

但貓咪可不是真的跟你道歉，是在告訴你家裡燈光太亮了，趕快把燈關掉、窗簾拉上，不要打擾主子的美容覺啊！





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