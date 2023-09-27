快訊

亞運籃球／北韓神秘中鋒朴津阿轟51分 賞中華女籃首敗

大選最新民調！在野3人他死忠粉最多 侯柯郭整合「這組合」支持度最高

新北議會亂鬥！議長裁定施政報告改書面 藍批綠「把議場當秀場」

【動物冷知識】被「曬彎」了？海豹「頭尾翹翹」躺整排原因曝光

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道海豹會變成香蕉嗎？？ 今天我們一起來看動物的冷姿勢！！




海豹身體已經有厚厚的脂肪包覆，但頭部與腳鰭脂肪較少，所以他們會以「香蕉姿」讓頭部與前後腳蹼離開冰冷的地面、避開海水來曬太陽，同時他們的頭腳也佈滿許多血管，太高兩側有利血液向中心匯集，達到調節體溫的功能！




長頸鹿雖然有長長的脖子方便吃到大樹頂端的嫩芽，但他們也是需要喝水或偶爾換個口味吃地上的草，這時候他們就會拿出看家本領「劈腿」！

雖然劈腿對他們來說難度不高，只是一個開合跳的瞬間，但這時候還是比較難顧左右，容易受到獵食者攻擊，所以長頸鹿通常是靠樹葉的水分補充，數天才會喝一次水。




貓咪有一種睡覺姿勢，是把頭埋入雙手睡覺，這種姿勢很像日本道歉時的「土下座」，所以貓咪這種睡姿又被稱為「道歉睡」。

但貓咪可不是真的跟你道歉，是在告訴你家裡燈光太亮了，趕快把燈關掉、窗簾拉上，不要打擾主子的美容覺啊！


參考連結：123

貓咪 長頸鹿 海豹 香蕉
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

長頸鹿寶寶大爆睡！剛出生12小時「坐著度估」 超萌搖晃片掀網友共鳴

屁孩海豹流行「掛鰻魚鼻涕」掀跟風潮！學者研究5年終於發現超瞎原因無言了

海豹媽媽幫孩子抓癢抓到睡著 二度驚醒「強忍睡意」手手繼續動作：好睏阿…

史上首見！動物園「無斑點長頸鹿」誕生 學者揭珍稀身分：全世界獨一無二

相關新聞

【動物冷知識】被「曬彎」了？海豹「頭尾翹翹」躺整排原因曝光

哈囉大家好，我是帽帽！ 你知道海豹會變成香蕉嗎？？ 今天我們一起來看動物的冷姿勢！！

以為新房子鬧鬼！她醒來驚見兇手「躲窗邊說早安」 超奇妙緣分逆轉變室友

不請自來的室友。哥倫比亞（Colombia）一名女子日前搬進新公寓，不過沒幾天他就懷疑自己住進鬼屋，不但衛生紙會自己打開，相框還會突然掉下來，時時刻刻都有被監視的感覺。直到有天他在窗戶看見兇手的真面目，一人一鳥從此結下奇妙的緣分。

發現小貓有奶瓶喝！獸醫院大橘角落飛過來關心 緊盯工作人員：有我的份嗎

假關心真討吃？日本東京一家獸醫院最近收治了一隻小貓咪，當工作人員忙著餵奶的時候，診所裡的橘貓卻突然爬上椅子，時間點太剛好讓網友笑說案情不單純，直呼「大橘」肯定是餓了～

瀕危物種現身台北鬧區 榮星花園將復育「史尼氏小䰾」

北市榮星花員公園復育螢火蟲行之有年，台北市長蔣萬安今參與復育工作，在志工的陪同下，將「史尼氏小䰾」放入生態池內，期盼能成...

動物園直擊「新品種雪豹柴」！雪山之王頂1顆芝麻口味麵包卷趴趴走 90萬人喊想吃

新品種雪豹？一名熱愛大型貓科動物的網友前往動物園取材拍照，意外拍到一隻「長出柴犬尾巴的雪豹」，與一般雪豹完全不同的是，這隻雪豹的尾巴整個捲成一坨白麵包捲，簡直與柴犬無異，雪豹特殊尾巴的照片在網路上瘋傳。

3米巨鱷偷襲水牛群「自己差點變晚餐」！誤判戰況慘被逆轉食物鏈 1招驚險逃死

動物急了也會出現食物鏈大逆轉狀況。一名遊客在國家公園觀光時拍下一段驚人的畫面，一群水牛在河岸邊悠哉喝水，結果一隻巨鱷偷襲咬住一隻水牛的鼻子，眼看水牛將成為鱷魚的食物，結果水牛完全不服輸，硬是將巨鱷拖上岸，鱷魚眼見狀況不對立刻鬆開嘴巴逃走。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦